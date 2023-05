La lección del profesor

Nuccio Ordine (Diamante, 1958), ensayista y catedrático de Literatura Italiana en la Universidad de Calabria, gran conocedor de Giordano Bruno, premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, es en un momento histórico difícil el faro que alumbra la capacidad autocrítica ante la amenaza de la falsa pedagogía hedonista. Suya es la larga batalla del profesor que lleva muchos años dando clases y leyéndoles a sus alumnos, consciente de que los clásicos no tienen demasiada suerte en las escuelas ni en la universidad que han decidido proyectarse casi exclusivamente hacia el mundo del mercado laboral y olvidarse del conocimiento "inútil". Los alumnos estudian para obtener un diploma o un título, y de esa manera se va perdiendo las función del saber, que como Ordine recuerda en "Los hombres no son islas" ayuda, en compañía de la lectura de los clásicos, a ser buenos ciudadanos, personas educadas con un espíritu solidario. Nadie es una isla, ni se basta a sí mismo escribió apoyándose en la bella imagen del poeta isabelino John Donne, quien dijo que la muerte de cualquier ser humano le disminuye, porque es parte de la humanidad. Me refiero a aquello de nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas, puesto que doblan por ti, que a su vez inspiró el título de la novela de Hemingway.

Esa visión insular en una sociedad globalizada, preocupa a Ordine del mismo modo que inquietaba a Donne. Desasosiega la idea, en definitiva, de que una vida se cumple solo cuando su dueño se da cuenta de las cosas que le interesan, en tanto que únicamente cobra sentido cuando eres consciente de pertenecer a un continente más grande, la humanidad. Ordine suele traer a colación a Borges, que en uno de sus ensayos, "La muralla y los libros", expone que al construir muros no te defiendes de los enemigos, sino que te encierras en tu propia prisión. En "La utilidad de lo inútil", su manifiesto de título oximorónico, un best-seller traducido a 20 idiomas, se refiere al estigma de inutilidad que pesa sobre todo conocimiento que no renta un beneficio económico inmediato. En su refutación esboza como concepto de útil lo que permite al ser humano pensar fuera de un esquema forzado, perseguir descubrimientos o sencillamente disfrutar del placer de la cultura. Ordine libra la batalla frente a quienes colaboran con el suicidio cultural programado, y conmueve su resistencia: "inútiles", de acuerdo con las teorías oficiales educativas, serían las humanidades pero también la investigación pura. Igual que Einstein desmintió a quienes insisten en que hay que especializarse desde una tierna edad sin detenerse a pensar que con ello matas la curiositas que alimenta la fantasía y la imaginación. No hay creatividad sin ellas y, sin esta, tampoco ciencia ni tecnología. El utilitarismo es el verdugo de las ciencias humanas y naturales; el sistema prefiere, antes que profesores, gerentes burócratas profesionales que manejan documentación y buscan continuamente dinero para infraestructuras. La lección pasa a un segundo o tercer plano plano, cuando impartirla mal no deja de ser un crimen académico. Contra ese concepto de educación se rebela Ordine, mientras propone el encuentro vivo con los clásicos y aquellas obras imperecederas que muestran, entre otras muchas cosas, cómo la posesión de la verdad absoluta mata la verdad misma al impedirnos aprender unos de otros. Los clásicos enseñan a vivir, relegarlos en nombre de su "inutilidad" es renunciar a pensar libremente, lejos de nihilismos y dogmas. Además, como escribió Montaigne en los "Ensayos" y cita recurrentemente el profesor italiano, "no hay nada inútil, ni siquiera la inutilidad misma".