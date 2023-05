Una pandemia silenciosa

La escabiosis es una infestación producida por el ácaro "Sarcoptes scabiei", parásito obligatorio del ser humano, que penetra en la epidermis donde vive su ciclo vital completo. Es decir, no tiene nada que ver con los animales.

Desde el confinamiento de la pandemia de covid-19, asistimos a un aumento exponencial de los casos de sarna, que están convirtiéndose en una auténtica pandemia silenciosa. Además, la escabiosis se ha vuelto especialmente resistente, por lo que los dermatólogos estamos intentando generar nuevos protocolos de tratamiento para abordarla. Erradicarla va a ser, de momento, tarea imposible.

Se da más en ciudades, por el hacinamiento. Y es mayor el número de casos durante el invierno. Se transmite por contacto personal cercano, aunque puede vivir fuera del cuerpo humano hasta tres días y transmitirse por sábanas, ropa compartida...

La enfermedad puede afectar a cualquiera, no importa cuál sea su clase social, raza o edad, y no guarda relación con la higiene personal. El síntoma clave es un picor insoportable, de predominio nocturno, que suele afectar a varios miembros de la familia. Además, no responde a los tratamientos clásicos para el picor, como los antihistamínicos. Por eso, y por su alta contagiosidad, ante cualquier sospecha se debe acudir rápidamente al dermatólogo para tratar el cuadro y atajar la transmisión comunitaria.