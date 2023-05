No se ha dado aún el pistoletazo oficial de salida a la carrera (¿será de relevos?) de las urnas de finales de mayo y los políticos asturianos han comenzado a ofrecer el oro y el moro a precio de saldo. En el todo a cien de sus respectivas tiendas de campaña, donde hay remedios para todos los males de la región, Barbón y Canga ejercen a la vez el pluriempleo de médico y boticario. Ocurre que el socialista y el popular no coinciden ni en el diagnóstico ni en las recetas. Donde Barbón dictamina un ligero constipado, Canga detecta una avanzada pulmonía. Lo que uno pretende arreglar con unos ligeros puntos de sutura, el otro recomienda cirugía y amputación. Y en esas estamos, de la cataplasma a la botella de oxígeno, que no sabemos si Asturias se encuentra en la sala de espera del ambulatorio o en una camilla temblorosa camino de la UCI.

Si se cumple el dicho de que cada ciudadano un voto y cada político una promesa, estos días vamos a rozar el millón de ocurrencias y ventoleras, algunas tan poco creíbles que parecen inspiradas en un relato de Asimov. Con que se cumplieran una de cada cien, Asturias dejaría ser Asturias para convertirse en Silicon Valley. PSOE y PP han puesto a trabajar el algoritmo para inundarnos de propuestas para ver si ingresa de una vez en el siglo XXI una región que viaja en tren a la Meseta a lomos de una vía del XIX. Esta semana, sin ir más lejos, Barbón ha propuesto modificar la ley electoral para crear una cuarta circunscripción que dé derecho a los emigrantes asturianos a elegir un parlamentario regional. Mucho le preocupa, a lo que se ve, el disputado voto del señor Cayo indiano. Y Canga Von der Leyer se ha comprometido a traer a Oviedo una agencia europea. El presidente autonómico se ha metido, además, a adivino y augura que Asturias bajará este verano de los 60.000 desempleados por primera vez en años. Para hacer predicciones, tiene Barbón la bola de cristal desde hace semanas un poco empañada. Aún no han presentado sus programas, pero los dos líderes deberían caer en la cuenta que en época de vacas escuálidas prometer la luna de Valencia se antoja absurdo en una región en cuarto menguante.