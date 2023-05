Gustavo Petro y su paseo ante la panera asturiana de Zarzuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer, realizaron días atrás una visita de Estado y, como tal, fueron recibidos por los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela, su residencia oficial.

Llamó la atención que, a diferencia de otras ocasiones, el posado se realizara no en la escalinata principal, sino en la parte trasera, donde hay un gran parque con muchos detalles. Desde un área infantil –que se inauguró con Felipe y sus hermanas Elena y Cristina y ha sido remodelado para las hijas de éste, Leonor y Sofía, que ya crecidas poco deben de jugar en el mismo–, hasta piscina, esculturas, una mini hípica.... Y también una panera asturiana.

Fue regalada ésta a los entonces príncipes Sofía y Juan Carlos en 1971 por parte de Ensidesa, quien hizo trasladarla desde Asturias hasta los jardines de Zarzuela, donde la instalaron José Ramón Prendes y su hijo Ramón.

No es pequeña –tiene 6 pegoyos– y cuentan que está en excelente estado –prueba de que el montaje fue de diez–, así que a buen seguro no pasó desapercibida para Petro y esposa, pues ambos dieron un paseo con los monarcas por el bonito parque antes de almorzar. Si tan singular construcción llamó la atención al matrimonio colombiano, no hubo problema para satisfacer su curiosidad. Nadie mejor que la Reina Letizia para dar cuenta de cualquier detalle de la panera de su tierra asturiana.

¿Sabrá la monarca explicar la diferencia con el hórreo? Por si acaso le toca alguna vez responder, aquí se lo recordamos: el hórreo es de 4 pegoyos y cubierta a 4 aguas; la panera, de 6 o más, lo que obliga un tejado a cuatro vertientes, con una cumbrera horizontal.