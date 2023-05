La historia verdadera de un logro histórico

El tipo de Estado que toma vida en las elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983 no era el previsto por los constituyentes de 1978, ni el querido por las cúpulas de los partidos nacionales, para las que una verdadera autonomía política se reservaba a Catalunya, Euskadi y Galicia, a las que luego se sumaría Andalucía por su propia fuerza. El resto de regiones, a las que abriría camino Asturias con la "autonomía plena diferida", es decir, postergada en tiempo aunque no en contenido sustancial, fueron haciendo real como mejor supieron una posibilidad que la Constitución abría, pero ni siquiera regulaba. El "Estado de las autonomías", en el que pese a todo prevalecen unas simetrías básicas, iría siendo construido así desde abajo, apoyado –en tal día como hoy de hace 40 años– por un electorado que, con más entusiasmo o menos, no quería ser menos. Una fuerza que también mueve el mundo.