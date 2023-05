Colegio de Latores: gran promesa y gran mentira

Mi perro de terapia, Orco, estuvo haciendo durante dos años una serie de actividades en el Colegio de Latores; antes justo de la pandemia se jubiló, pero ayer, se nos pidió si podía subir a realizar una actividad por el colegio, visitando prácticamente todas las aulas y siendo la atracción de alumnos y profesores. Un gran día que disfrutamos todos, me incluyo. Fotos, risas, carreras, diversión y momentos felices. Hasta aquí, lo bonito de la carta.

Dicho esto, el Colegio de Latores no interesa absolutamente a nadie, ningún partido político, ningún cargo electo o de oposición, todo es paripé. Si en 2018 la instalación estaba mal, lo que vi ayer me dejó muy tocado. Las aulas están totalmente saturadas, con unos profesionales dedicados y con un trabajo descomunal, pero totalmente desbordados: duele decirlo, pero ese colegio es como una ratonera, pero claro, estos guajes no se quejan, así que qué coño más da.

Y es de aplauso la fenomenal labor que está realizando la AMPA del referido cole, en pos de este colegio, de estos guajes, de sus profesionales y de todo lo que ello conlleva. Pero no es de reciboque los que allí trabajan lo hagan en esas condiciones de mierda, que no pueden ni aparcar el coche, dejándolo en praos anexos porque no da para más. Y bueno, qué decir de los materiales que utilizan los usuarios del Colegio. Hay sillas y mesas que utilizó mi hermano (que estuvo en el colegio a principio de los 90); muchas cojean, están oxidadas o rotas directamente; eso sí, los meapilas políticos se compran sus mesas, sus sillas, sus alfombras, y a estos niños que les zurzan.

Con todo esto, y desde aquí, decir claramente que la clase política asturiana pasa del tema, y son todos. Ni PP, ni PSOE, ni IU, ni Foro ni maría santísima. Y se os tenía que caer la cara de vergüenza.

Para finalizar, mandar un gran aplauso a esos profesionales que están trabajando en ese colegio, a los padres que pelean por una instalación más digna, y a todos los que de manera directa o indirecta forman parte de ello. Gracias.