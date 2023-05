Tiempo de obras

No me apunto a la próxima macropromesa para Asturias porque no voy a llegar. Si se trata de obras, avanzamos al precio del kilómetro más caro de Europa y a la velocidad de los proyectos más lentos. El tramo Onzonilla-Benavente, nombre que ocultaba la salida de la ciudad de León hasta la ciudad zamorana donde confluyen Tierra de Campos y los valles regados por Esla, Tera y Órbigo, estaba fuera de Asturias pero completaba nuestra salida a Madrid por autovía. Son 64 kilómetros en 41 minutos pero algun amigo perdí mientras Álvarez-Cascos inauguraba tramito a tramito hasta verlo inaugurado el 16 de diciembre de 2003, hará este año 20. Fue el año de la primera gran victoria de Fernando Alonso, al que le daba miedo conducir por carretera. Hoy León-Benavente es un estupendo grupo de indie rock que circula desde 2012.

En 1988 se oyó hablar por primera vez de un nuevo Hospital Universitario Central de Asturias que encuadernara los fascículos sanitarios de Oviedo en El Cristo en un único volumen y en lo que geográficamente venía ser el anti Cristo. José Simón, director general del Insalud, ideó el hospital. Juan Luis Rodríguez-Vigil lo imaginó en La Cadellada. Remóntese, lector, si es que vivía, por qué tramo vital andaba entonces, en qué edad se encontraba, si conserva la misma pareja, cuántos hijos y coches tuvo entre esa remota fecha y el 14 de junio de 2014 en que empezó a funcionar al borde del colapso informático en las urgencias. "Enfermos asturianos, desde lo alto de este hospital, 26 años os contemplan". En la Asturias montañosa el horizonte espacial siempre está cerca, pero (por eso mismo) el temporal está lejos, cuando se trata de obras. La Variante de Pajares, dicen que se inaugurará para fin de año.Hace nada iba a abrir antes de estas elecciones. Cuando te acercas, el horizonte se aleja, pero llegará el día en que veremos un Pedro Sánchez al final del túnel. Habrán hecho falta 43 años y once meses. Recordemos a los que ya no están, que no verán un tren rápido cruzar el puerto. Dan más aprensión las obras del tercer carril de la Y. No parece gran cosa ensanchar en una zona llana, pero un asturiano que haga el trayecto de ida y vuelta a Gijón o Avilés sólo en días laborables y reduzca la velocidad según marcan las señales a lo largo de los 47 meses de ejecución habrá perdido, gocho modo, dos días y cuatro horas de su vida. Que prometan lo que quieran, ya no me da tiempo.