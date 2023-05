Después del Covid, millones de trabajadores estadounidenses insatisfechos con su trabajo, con su salario o con la relación entre ambos se despidieron del curro. Al fenómeno se le ha llamado la gran dimisión. Lo bautizó Anthony Klotz, profesor de gestión en la Mays Business School de la Universidad de Texas A&M, que se lo olió.

La gran dimisión o la gran denuncia es en inglés the great resignation, que suena a «falso amigo» porque lo que hicieron los que tenían los peores trabajos en alimentación y ventas fue no resignarse, no tragar. En Estados Unidos no hay problemas de empleo, lo que hace difícil encontrarle parangón en el resto del mundo.

Lo más parecido a ese no compensa de la gran dimisión, la están haciendo los asturianos. Cada año somos 9.000 asturianos menos porque nos morimos mucho y nos nacemos muy poco. Tacita a tacita desapareceremos tácitamente. No sale a cuenta ser asturiano y por eso el fenómeno, que no es nuevo, va a más.

Empezó en 1985, en plena reconversión industrial y agraria. Hasta entonces habían venido miles de personas a Asturias porque merecía la pena, había futuro, eso que está compuesto de trabajo y expectativa de que con el paso del tiempo los empleos fueran buenos y tuvieran su seguridad. Esas personas llegaban a casa, se ponían de acuerdo con sus mujeres y la gozaban haciendo asturianos a cuentu risa.

En casi cuarenta años no se ha logrado cambiar la tendencia de ir a menos, una voluntad económica, una gran dimisión a la chita callando.

Si fuéramos especie nos protegerían los ecologistas. Se nos considera animales migratorios, pero no en extinción. Ni siquiera se nos estudia como a los delfines y las ballenas que acaban varadas en la playa. Los asturianos serán los urogallos de España, una especie vieja en inevitable extinción que tiene de subir al árbol, coger la flor y dársela a su morena, como dice el himno de Asturias en unas estrofas que evocan el rito de cortejo en los cantaderos.

Mauro Guillén, sociólogo y economista, decano y catedrático de dirección de Empresas en la Judge Bussines School de la Universidad de Cambridge, vino al jurado de los Princesa a darle el premio a la madre de un premiado y anuncia la gran dimisión de los bajos comerciales cuando desaparezcan, en los próximos 30 años, las rentas de los mayores de 60, 70 y 80 años que mantienen el consumo con la pensión y el ahorro. Lo conseguiremos.