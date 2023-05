Una vida en la Arquitectura Molecular

Mi interés por la Química podría remontarse a mi infancia, con una abuela y una madre entusiasmadas por el arte de la cocina y para las que modificar recetas culinarias era un reto constante. Las recetas de cocina, como las reacciones químicas, requieren de proporciones adecuadas de ingredientes. Pero, como ocurre en la mayoría de las vocaciones, el artífice realmente fue mi profesor de Química en el bachillerato, José Manuel Fernández, que nos descubrió la magia de la Tabla Periódica, donde está casi todo. Su entusiasmo por transmitir conocimientos y sus excelentes explicaciones me decantaron definitivamente por la disciplina. El periodo convulso de mi etapa de estudiante universitaria, de 1974 al 1978, fue clave en mi formación a todos los niveles, y la ilusión de aquellos años por formarnos, salir fuera y cambiarlo todo fue, sin duda, la gran fuerza motriz que me impulsó a dedicarme a la investigación. Tuve la gran suerte de tener a magníficos profesores como Joan Bertran, Lorenzo Pueyo, José Barluenga y Carlos Otero Areán. Este último, recién llegado de la Universidad de Bath, iniciaba un proyecto sobre óxidos mixtos no estequiométricos, al que me incorporé, realizando mi tesis doctoral en este campo. Nuestras aportaciones se centraron en el diseño de estrategias de síntesis y el estudio de la modificación estructural generada por pequeñas variaciones en la composición. La Química del Estado Sólido, y en concreto ese tipo de óxidos, sigue siendo del máximo interés tanto a nivel básico, para establecer la relación estructura-propiedades, como a nivel aplicado, por las propiedades físicas (eléctricas, magnéticas y ópticas) que presentan, resultando ser componentes fundamentales de cualquier dispositivo óptico o electrónico. El interés por los sólidos inorgánicos me llevó en la misma época a una colaboración con el profesor Juan Cobo, catedrático de Estomatología de la Universidad de Oviedo. La investigación que desarrollamos entonces se centró en la degeneración del esmalte dental, en sus aspectos cristaloquímicos y de textura porosa, que como consecuencia de la xerostomía que padecen los pacientes sometidos a un tratamiento de radioterapia en la zona cervicofacial.

Todo aquello no hubiese sido posible sin la plaza de profesora ayudante en Química Inorgánica que me ofreció el rector Teodoro López Cuesta y que estaba vinculada a la dirección del colegio mayor universitario Santa Catalina, hoy ya desaparecido. Simultanear el trabajo de investigación con la dirección de un colegio mayor no fue fácil, pero la osadía de la juventud, la ausencia del miedo al fracaso, y el reto que suponía la apertura cultural a todos los niveles de aquellos inicios de los 80, me impulsaron y permitieron simultanear ambas tareas de modo ilusionante. Mi tesis avanzaba y en el colegio, gracias a la inestimable labor de la subdirectora, Isabel González Sánchez, y al apoyo del equipo rectoral, se impartían conferencias, conciertos y se estrenaban las obras de teatro del colectivo "Margen". Finalizada mi tesis doctoral me integré en el grupo del profesor Víctor Riera, recientemente incorporado entonces a la Universidad de Oviedo y con el que tuve la suerte de colaborar hasta su jubilación. Su investigación se desarrollaba en el área de la química organometálica de los metales de transición, y suponía un cambio bastante radical respecto a mi investigación doctoral, al pasar de sólidos muy estables a compuestos moleculares, en general muy sensibles al aire y a la humedad. Ahí está la magia de la química, su complejidad, su variedad. En aquellos momentos muchos laboratorios de química de las mejores universidades europeas y americanas estaban fascinados por la química organometálica de los metales de transición, la diversidad estructural de sus moléculas y su potencial sintético. Y lo que empezó siendo química muy básica en aquellos años 80, en los 40 años que han transcurrido hasta ahora ha aportado muchísimo conocimiento básico y ha proporcionado catalizadores que han revolucionado los procesos de síntesis orgánica, incluidos muchos procesos industriales, haciéndolos más limpios y eficientes. Para completar mi formación realicé una estancia posdoctoral con el profesor F. Gordon A. Stone en el departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Bristol. Gordon Stone, una referencia internacional en el campo de la química organometálica, me acogió en su laboratorio durante dos años y medio con una hospitalidad extraordinaria, y recuerdo aquellos años con especial cariño y gratitud. De la universidad inglesa me impresionaron la sencillez y rapidez de los trámites burocráticos, los recursos bibliográficos y la infraestructura de apoyo a la investigación, que permitía a sus investigadores dedicarse exclusivamente a su trabajo, a investigar. Todo ello, 40 años después, lo sigo echando de menos en nuestra Universidad. Mi investigación en Bristol marcó, sin ninguna duda, mi formación académica e investigadora, y estuvo fundamentalmente centrada en el comportamiento químico de compuestos de metales de transición con ligandos carbeno y carbino. El interés posterior en este tipo de moléculas ha crecido exponencialmente por su papel como catalizadores en los procesos de metátesis de olefinas y constituye un claro ejemplo de cómo la ciencia básica sienta las bases para la optimización y desarrollo posterior de procesos industriales más sostenibles. Regresé a la Universidad de Oviedo a finales de 1986 y, tras completar alguno de los estudios que había iniciado en Bristol y obtener una plaza de profesora titular de universidad, inicié una colaboración con el profesor Miguel Ángel Ruiz que continúa en la actualidad. Miguel es mi compañero en la Facultad y fuera de ella, y desde entonces hemos compartido la vida, dos hijas y el trabajo en el laboratorio y en casa, compaginando la actividad científica con la vida fuera del ámbito académico. A lo largo de estos más de 35 años hemos colaborado con diferentes grupos de investigación nacionales y extranjeros y hemos formado a una treintena de doctores, cuyo trabajo constituye la esencia de nuestros estudios experimentales. La investigación que realizamos, que podría calificarse de Arquitectura Molecular, es principalmente básica, y por ello no siempre muy valorada por las administraciones públicas, que premian las aplicaciones inmediatas, particularmente en momentos de crisis. Diseñamos y abordamos la síntesis, estudios estructurales y de reactividad de compuestos organometálicos de metales de transición altamente reactivos, capaces de transformar moléculas muy estables (hidrocarburos, hidrógeno, etc.) o muy contaminantes (óxidos de nitrógeno) en condiciones de reacción muy suaves. Construimos moléculas con gran singularidad geométrica, algunas veces alejadas de los patrones estructurales conocidos. Lo más fascinante de estos experimentos es que a veces los resultados no son predecibles, lo que pone de manifiesto lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por aprender de una ciencia tan viva como la Química, que aunque asiduamente se asocie a lo artificial, en oposición a lo natural, y gran parte de la sociedad le atribuye connotaciones negativas, es la ciencia que establece puentes entre la Física y la Biología y a la que corresponde un papel central para esclarecer el origen de la vida. Empezaba este escrito evocando la cocina de mi abuela y de mi madre, y quisiera terminarlo recomendando una magnífica novela que he leído recientemente, "Lecciones de Química" de Bonnie Garmus, que también conecta la química con la cocina y, aunque no lo parece, tiene poco de química y mucho de vida, de perseguir sueños, de fortaleza y perseverancia en clave de mujer, a pesar de las dificultades e inconvenientes que la vida nos va poniendo en el camino.