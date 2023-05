Diez minutos, porfa

Le invito a que hagamos una prueba. Venga, ponga su cronometro en marcha. ¿Ya? Pues vamos a ello.

Se enciende en la pantalla de la sala de espera la clave JRO a la par suena un clin-clin. El paciente cae en la cuenta después de poner las lentes: ¡el mío! Busca la puerta por un pasillo desierto, otra vez las gafas, ¡ésta! Se puede. Pase. Y pasa. ¿Me puedo sentar? Siéntese y cuente. Y el enfermo le cuenta:

"¡Ay, doctor, no sabe cómo sufro! Mire usted, para mí el día, desde hace un par de meses, se divide en dos partes: una, antes de obrar o hacer caca, con perdón; y después de ello. La primera llevadera, pero ¡ay, madre del amor hermoso!, cuando estoy pujando durante el acto, todas las estrellas del firmamento son pocas. Considero que el bolo fecal, o zurullo, hablando mal y pronto, tiene tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. En la cabeza está el problema, ¿me entiende? Con el cuerpo y la cola, si consigo expulsar lo de delante, menos problema, aunque duele lo suyo. En fin, le digo cosas que seguro usted conoce de sobra. ¿Y luego? Tengo la sensación, doctor, de que mi pompis o culo se ha sentado a la puerta del infierno, y cuando la abren el fuego se concentra en el punto equidistante entre las dos nalgas. Salgo corriendo al agua, al chorrito e intento apagar el incendio. No es vida, se lo digo yo, señor doctor. Haga algo, lo que sea. Yo miré en internet, a ver, pero quia, mucho peor. Unos dicen que coma esto, otros lo de más allá, que si ésta o la otra pomada, no hay tu tía, la vida sigue igual, ¡un infierno! Se lo juro por mi santa madre, porque hay Dios, que sino…".

A la camilla. Con la artrosis se jalea de pena el paciente. Tiempo que emplea el galeno en darle al teclado de su PC. Ya está el hombre con la popa al descubierto y a cuatro patas en equilibrio poco estable sobre la mesa de exploración. El doctor se levanta, coge un guante de látex, se lo enfunda. El sufridor mira de reojo, se lo temía, piensa en ello, y se defiende apretando el ojete cosa mala. Intenta explicarle el médico que será sólo un momentín. Pero el otro que no afloja. Y en estas suena una sirenita: ¡tiempo! Se excedieron del tiempo reglamentado un minuto y medio. Van por seis y medio. A los dos, médico y paciente, les salva la campana.

Mire su cronómetro. A que se pasaron, a que sí. Bueno, pues convendrá conmigo que así no se puede hacer medicina, ni de proa ni de popa. Grite con voz recia: ¡Diez minutos por paciente ya! Administradores que administráis dineros y papeles, atended en serio a la administración de los tiempos en las consultas, no hagáis de la medicina de la que presumimos, motivos hay, una caca.