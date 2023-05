Funcionarios de sotana

El arzobispo de Oviedo instó días atrás a los sacerdotes a “no ser funcionarios”. O sea, que no se puede ser cura de ocho a tres, que el sacerdocio es cuestión de fe y no se saca plaza por oposición y que el sueldo no está garantizado, ahora que el cepillo mengua por escasez de parroquianos. ¿Estaba alertando el prelado de la burocratización sacerdotal o se trataba de un comentario de pausa del café? El caso es que cada vez hay más funcionarios, pero menos curas. Tan es así que algunos hacen más kilómetros en coche cada domingo para dar misa de un pueblo a otro que Forest Gump en zapatillas. O sea, que no me parece que párrocos y coadjutores hayan sucumbido al papeleo; ni que a la puerta del confesionario despachen a sus fieles con un “pida cita por internet” o “vuelva usted mañana”.

Tampoco los imagino pegados al dispositivo telefónico. En cierta ocasión, el obispo de Mondoñedo dijo que “Dios no tiene teléfono”. Y si lo tiene, no lo coge. Resulta también improbable que se pase las horas en TikTok para corroborar que la supuesta obra maestra de su creación, que desciende del mono, siga alarmantemente descendiendo. Cada uno ve la comunicación con la divinidad a su manera. Para un ateo, Dios es un desconocido que si usara móvil siempre estaría fuera de cobertura. El agnóstico, por su parte, borró el móvil de Dios de su listín telefónico. Aunque con frecuencia Dios no se ponga al aparato, un creyente siempre puede acudir al desvío de llamadas, pues a Él se llega por impensables canales. En la consecución de esa línea invisible telefónica tiene mucho que ver la fe, que es la creencia de seguir manteniendo la comunicación por mucho que el terminal marcado no se encuentre operativo. La fe asemeja a una antena en cuanto que resulta el trazado más corto para sortear distancias insalvables. Cuando se pierde la fe es como cuando el teléfono se queda sin batería y sin posibilidad de recarga.