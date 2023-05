¿El relato mata al dato en Asturias? Hay argumentos consolidados que –contumaces al error– en Asturias pesan más que los hechos contrastables. Los datos oficiales deben racionalizarse para contrastarlos con los relatos viciados, algunos redactados con las vísceras del coro afinado de los que excusan, orillan o reorientan las verdades. ¿Cuáles deben ser los sectores estratégicos de Asturias? La región se encuentra entre las más afectadas por la dinámica regresiva de la riqueza con efectos gravemente perniciosos para la población. La estrategia de regeneración regional pasa por mejorar en todos los sectores. Por la importancia en la calidad del empleo, la industria debería reorientarse para volver a recuperar el 20% del PIB en vez del 13% actual. Adicionalmente, habría que actuar con medidas efectivas para voltear el declive poblacional. Activar las infraestructuras de comunicación pendientes claves en la transmisión de beneficios social económicos. Revertir el franco retroceso del sector primario asturiano. Promover clústeres y áreas estratégicas de promoción económica. ¿La industria debe ser el motor del desarrollo económico de Asturias? Rotundamente sí. Partimos de haber estado incluidos entre los primeros focos industriales del continente a casi salir de la lista. Hay que aprovechar el ADN industrial de la región, impulsando una política fiscal coherente con una industria moderna y competitiva. Reduciendo el coeficiente de actividades económicas y estableciendo bonificaciones al inicio del ejercicio de cualquier actividad empresarial. Haciendo más ágil la contratación desde la administración autonómica con acciones eficaces de criterios de contratación. Facillitando acceso a suelo con servicios e infraestructuras tecnológicas y físicas. Creando planes sectoriales de apoyo a la internacionalización. Promoviendo planes "renove" para bonificar la sustitución por maquinaria más moderna. Mejorando la competitividad a través del emprendimiento, el esfuerzo y del I+D+i y practicar una ofensiva tractora de potencialidades del talento aplicando un centro de "propiedad intelectual". ¿Se necesita energía más barata? Mientras Asturias demuele sus centrales térmicas, China abre dos a la semana. Una estrategia suicida hecha por ingenuidad o ideología con el pretexto climático. La gran industria asturiana está produciendo a pérdidas por el disparado precio de la energía, y eso puede dar lugar a transfuguismo productivo. Asturias ha sido tradicionalmente exportadora de energía y ahora somos dependientes. Si la región quiere reengancharse como generador de energía debe apostar por aprovechar los recursos naturales disponibles e invertir en tecnologías eficientes como el hidrógeno, la cuántica, la fisión y la fusión. Los agentes sociales piden al Gobierno regional "un plan para generar empleo y riqueza". ¿Opinión? Asturias es la comunidad autónoma en la que más sube el paro y con la tasa de trabajo (43%) más baja del país. La política no crea empleo productivo, sólo puede hacer más fácil o difícil que las empresas lo generen. El "plan" político más efectivo para la creación de empleo que productivo es simple: bajar a la mitad todos los impuestos y suprimir las trabas burocráticas. ¿El empleo público, es la solución? Lo público se sostiene con los impuestos del sector privado; por eso en lo público debe caber sólo lo imprescindible y de forma eficiente. En los años 70, la Ensidesa "manual" tenía más de 20.000 trabajadores, hoy 5.000 y la producción se ha duplicado, y todo ello gracias a la tecnología. Mientras, en este mismo periodo de tiempo, los empleadlos públicos se han multiplicado por cuatro. Obviamente algo no cuadra. Con la inminente irrupción de la Inteligencia Artificial, se estima que, en unos pocos años la mayoría de los trabajos administrativos no requerirán personal. Sobrará personal a raudales y creo que no se está pensando responsablemente en esto. ¿Los sindicatos reclaman más sanidad pública? Defender la sanidad pública no garantiza una buena sanidad "gratuita". Lo que se demanda no es una sanidad estatalizada sino una sanidad social de calidad bien gestionada y satisfactoria para sus contribuyentes. Así es como se asegura que la sanidad no se convierta en asistencial. La sociedad tiene que caer en la cuenta que los recursos son limitados y que no todo vale para todos todo el tiempo. A pesar de tener unos sanitarios de grandísimo nivel, la productividad no es buena debido a que la gestión no está en manos con la pericia necesaria en la optimización de los sistemas de trabajo y la sensatez. No se entiende que la sanidad financie los cambios de sexo y no cubra los empastes. ¿Y sobre la educación? Se dedica mucho más tiempo a informarse (de asuntos superfluos) que, a formarse, por lo que hoy, en términos generales y a juzgar por lo que se ve en las empresas, los jóvenes llegan peor preparados que hace unas décadas. Los planteamientos educativos están fuera de la órbita de la eficiencia, enfocados a preparar opositores en vez de formar emprendedores, un despropósito para afrontar el empleo "free lance" de alta cualificación, el más demandado y mejor pagado en el siglo XXI. ¿Hay muchos impuestos? Asturias tiene uno de las mayores tasas impositivas del país, y el esfuerzo fiscal de los contribuyentes supera con creces la media de las regiones de la UE. En Asturias urge derogar impuestos para no ahuyentar la prosperidad. Proseguiré.