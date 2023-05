Tezanos el holgazán

De José Félix Tezanos conocíamos hasta ahora sus increíbles dotes para no dar una a derechas (demostradas la última vez en las elecciones andaluzas), su capacidad de innovación ante los fogones demoscópicos y su habilidad para afrontar los desatinos sin perder la compostura ("no somos videntes", llegó a decir tras uno de sus incontables fiascos con dinero público). Pero no había trascendido su tendencia a la holgazanería. Quedó ayer demostrada con la encuesta publicada por el CIS para Asturias, que se limita a aportar porcentajes, sin la correspondiente asignación de escaños, porque en la región resulta que hay tres circunscripciones (menuda novedad). Es decir, las mismas que en Aragón, donde no ha habido problemas para repartir diputados por Teruel, y dos menos que en Castilla–La Mancha. Los electores de la región nos quedamos sin saber qué resultado prevé el órgano oficial de adivinación. Aunque, visto lo visto, quizás sea mejor.

La prohibición de empapelar –literalmente hablando– las calles con los carteles de los candidatos electorales ahorró a los partidos los gastos en cubos, cepillos y cola de pegar, sustituidos por soportes móviles, banderolas y otros dispositivos colgantes que en su día fueron gran novedad. Dejaron en consecuencia de hacerse las clásicas "pegadas" a medianoche y en la actualidad los partidos con posibles ya no movilizan a su militancia para colocar la propaganda electoral sino que subcontratan esa tarea. Si el paso de "encolar y pegar" a "colgar" fue una revolución visual, para estas elecciones de mayo la tecnología depara otra novedad: las "pegadas virtuales" de carteles. Al menos así anunció el PP su acto de presentación del cartel electoral del candidato a la presidencia del Principado, Diego Canga. Tal "pegada virtual", por lo ayer visto en Avilés, donde se desarrolló el acto, consiste en disponer de una gran pantalla de plasma y un programa informático que al paso de la mano del candidato por el vidrio en movimiento ascendente descubre el cartel electoral en formato digital. No es ciencia ficción, sino tecnología táctil, no muy diferente a las imágenes futuristas de películas distópicas como "Blade Runner".