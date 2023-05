Asenjo y la carpa del PSOE

Casi fue un visto y no visto, pero la presencia de Alberto López–Asenjo junto a la carpa que el PSOE montó en el gijonés paseo de Begoña hace dos días para iniciar su campaña en toda Asturias está dando tanto o más que hablar que las promesas derramadas por Barbón, Floro y compañía. El que hace justo cuatro años fuera aspirante del PP a la Alcaldía y después abandonó el grupo municipal para convertirse en concejal no adscrito con un sonoro portazo, se dejó fotografiar departiendo animadamente con Lara Martínez, "número dos" de la candidatura municipal. Nadie sabe a ciencia cierta si el ya casi exedil pasaba de casualidad por el céntrico enclave o acudió seducido por las dotes oratorias de los intervinientes. Pero, de no estar cerradas las listas, a buen seguro que algunos malévolos especularían sobre la posibilidad de que estaba dispuesto a cambiar la gaviota por el puño y la rosa en cuestión de un mandato. Tampoco pasó desapercibido que, a escasos metros y a la misma hora, Ciudadanos abría maratón electoral en la ciudad. ¿Procedería Asenjo del mitin naranja? Hagan sus apuestas.