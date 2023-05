Esas caras

Ya andan las caras candidatas por la calle. Pasa en el lomo de un autobús municipal Adrián Barbón mirando un horizonte de cuatro años desde el parabrisas de las gafas de montura patirroja, enseñando la línea de dientes preceptiva como sonrisa. Al fondo, cielo azul y montaña caliza sin fuego terrorista. Asegura el lema que "Llegó el momento de Asturias". Hemos pasado cuatro años de víspera del momento de Asturias, metidos en casa hasta que pasara el covid y poco más.

En la farola se balancea el abuelo de Diego Canga sin gafas, a pesar de que las lleva comúnmente para corregir sus dos dioptrías de miope. Los Vega, tan del PP, no han intervenido en este caso. Mariano Rajoy era miracielos y Canga es mirasuelos. Su modestia en la mirada se ha trasladado al lema de campaña: "Asturias entre todos". Vino de Bruselas designado desde Madrid para arreglar Asturias como un taurino e independiente "dejadme solo" y a la hora de la verdad, hay que hacerlo entre todos.

Alfredo Canteli se presenta sin corbata, como Canga sin gafas. Para llegar al elector, el PP no se pone, se quita. Menos es más. El Canteli clubista, de sport, insignia de Oviedo en la solapa, promete sensatez y nada más. Menos es más y es imposible. La sensatez es prudencia, cordura y buen juicio que, siendo mucho, no poco y recuerda al soldado que prometiera valor y no fuera chocolate. No parece miedo al compromiso sino seguridad en sus fuerzas.

Manuel Iñarra, el candidato de Ciudadanos, se parece mucho a Manuel Iñarra, sin que pueda compararlo con su yo anterior porque lo acabo de conocer. Americana de sport, cuello desabotonado. Sale junto al nuevo logotipo naranja con sus rayas en semicírculo que parecen medio exprimidor, lo que lleva a diseño la situación del partido. Poco jugo va a salir ya. El lema, de inequívoca raíz liberal, invoca la libertad con un imperativo que apela al individuo. Una sola palabra con liberalismo e individualismo pero que tiene evocaciones de la transición democrática por la vía del destape: "Libérate". "Libérate" desnudó a muchas actrices. Libérate va en letras grandes. En pequeño va lo grande: Asturias. ¿Se tiene que liberar Asturias o el mensaje es de autoliberación y Asturias, una delegación donde hacerlo?

No encontré a más ayer, pero aparecerán y comentaremos.