Dentro de dos semanas empezará una nueva legislatura. Pasada la campaña, el Gobierno que elijan los asturianos tendrá cuatro años para hacer de Asturias una región en la que los jóvenes quieren quedarse y las empresas instalarse, genere empleo y se permita unos servicios públicos cada vez mejores. Sé que cualquiera de los candidatos que participa en esta campaña suscribiría esa visión, pero, aunque sepamos dónde queremos estar, hay que elegir y recorrer el camino capaz de llevarnos hasta allí.

FADE ya ha trasladado a los distintos partidos la senda que creemos que hay que seguir, planteando las prioridades de las empresas asturianas, con el claro objetivo de dinamizar la economía del Principado. Lo hemos hecho porque entendemos que no defendemos intereses particulares o egoístas y que sólo generando un entorno favorable a la actividad económica podremos disfrutar de una Asturias próspera. Sin estridencias ni ruido, con el trabajo serio y discreto que corresponde a las organizaciones empresariales, hemos compartido estas propuestas con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, con los candidatos del PP, IU, Foro Asturias y Vox. A todos ellos les quiero agradecer su receptividad e interés; pero también les pido que no las olviden cuando termine la campaña.

Estamos convencidos de que el futuro de Asturias está inevitablemente ligado al de sus empresas. Por eso elaboramos un conjunto de propuestas, sometidas y aprobadas por los órganos de gobierno de FADE por unanimidad, con el ánimo de que los partidos las incorporen a sus programas y que el próximo Gobierno las tenga muy presentes durante los próximos cuatro años. Tenemos plena confianza en que, de aplicarse, estaríamos mucho más cerca de ese ideal de región que todos compartimos.

Esta será, en particular y con seguridad, la legislatura de la definitiva transformación de nuestra industria, y ese sueño de conseguir una región próspera estará inevitablemente ligado a nuestras fábricas. Asturias, a pesar de las dificultades, sigue teniendo corazón industrial; ha sido una pieza fundamental en nuestro pasado y no podemos permitirnos que no forme parte de nuestro futuro. En FADE, llevamos años trabajando para asegurarnos de esto, y en ello debe comprometerse el próximo Gobierno. Sostenibilidad y digitalización son los dos vectores clave para nuestro tejido industrial, pero para acometer estos cambios es necesario dotar a estas empresas de plazos adecuados y recursos suficientes. Contamos con compañías innovadoras y líderes en su especialidad; con una cultura industrial que nos ha legado conocimiento y talento, con un tejido productivo que ha sostenido las rentas y el consumo de nuestra tierra durante décadas. Debemos poner todo de nuestra parte para conservar ese activo, conseguir que ninguna empresa se quede por el camino e impulsar la industria asturiana hacia el futuro.

Pero hay también otros sectores que deben seguir ganando peso en nuestro entramado empresarial: el turismo, que tiene el reto de desestacionalizarse y aprovechar mejor los abundantes recursos de los que disponemos; el sector agro, que urgentemente debe dejar de ser el gran olvidado y recibir la atención que se merece; o el TIC, que debería ayudarnos a impulsar la competitividad de nuestras compañías y la modernización de nuestra sociedad, atrayendo y reteniendo el talento joven; el comercio que dé vida a nuestras calles; y desde luego, la construcción, que con su actividad aporta valor y empleo... El Gobierno que elijan las urnas debe tenerlos a todos en cuenta durante los próximos cuatro años. Porque así tendremos más empleo, más jóvenes, mejores salarios y más recursos públicos. Pero, para lograrlo, creemos que ha de colocarse la economía en el centro de la política y asumir el hecho de que la empresa es la mejor solución para la creación de riqueza y, en consecuencia, para el mantenimiento de la protección social. Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo.

En Asturias hay grandes oportunidades. Pero para aprovecharlas adecuadamente y mejorar nuestra competitividad, hemos identificado algunos aspectos sobre los que es imprescindible actuar, y son los que hemos recogido en las propuestas que hemos concretado y trasladado a nuestros políticos, y sobre las que llevamos trabajando desde nuestra llegada a FADE:

–Atracción y retención del talento: Necesitamos enfocarnos en la formación para el empleo y la atracción de talento externo. Esto implica el desarrollo de programas específicos y el enfoque de las políticas de empleo en la inserción laboral, en lugar de depender del subsidio.

–Mejora de la competitividad empresarial: es vital apoyar a nuestras empresas para que crezcan, se fortalezcan y sean más competitivas.

–Administración facilitadora y sin burocracia innecesaria: es crucial realizar una reforma profunda de la Administración, asegurando estabilidad normativa y resolución oportuna de asuntos. En caso de no obtener una respuesta en un plazo determinado, debería establecerse la figura del silencio administrativo positivo.

–Fiscalidad justa y beneficiosa: necesitamos un sistema tributario que no perjudique nuestro crecimiento y desarrollo.

–Conectividad física y digital adecuada: es imprescindible que pongamos fin definitivamente a nuestro déficit histórico en comunicaciones. Aunque se han logrado avances significativos, aún queda trabajo para maximizar su aprovechamiento.

Este es el camino que creemos que hay que tomar para alcanzar esa Asturias que todos deseamos. Cuando termine la campaña debemos empezar a andarlo.