Toda la región habla hoy del choque de El Molinón. Es lo que toca tras cada cruce entre Oviedo y Sporting. El derbi, no importa a qué altura llegue ni las holguras o urgencias clasificatorias con que lo afronten sus protagonistas, siempre es aquí el partido del año. El más especial para los asturianos, aunque a efectos prácticos el trabajo realizado el resto de la temporada constituya lo determinante. Los azules hicieron a tiempo los deberes. Los rojiblancos, tras el punto de ayer, tienen virtualmente asegurada la permanencia. El resultado y sus circunstancias, el escaso juego, la alternancia, la escasez de ocasiones, el penalti, el VAR... solo sirven para echar picante a la piquilla hasta la campaña siguiente. Empieza ahora un tiempo nuevo y definitivo para ambas entidades en el que sus actuales propietarios podrán desarrollar sus ideas sin la atadura de la herencia recibida.

Los grupos mexicanos Orlegi y Pachuca, dueños de Sporting y Oviedo, no tienen nada que ver, representan modelos muy diferentes e incluso en su país de origen mantienen posturas discrepantes sobre casi todo, revestidas en ocasiones de una abierta enemistad que ninguno de sus responsables se esfuerza en esconder. Siendo tan distantes en el fondo, y en las formas –ejecutivas e institucionales las de Orlegi, cercanas y personales las de Pachuca–, su salto a Europa casi a la vez y desde Asturias tiene algunos paralelismos.

Hablamos de conglomerados especializados en la gestión deportiva que viven del fútbol, persiguen recuperar la inversión y hacen negocio, como cualquier otra empresa. Comparten como pilar para crecer un modelo basado en la revalorización de la cantera y no ponen límites a la ambición pensando en grande desde el primer instante, con un Mundial, la remodelación del estadio y de la Escuela de Mareo en el horizonte gijonés o la construcción de una ciudad deportiva en el ovetense.

Capacitar las estructuras concentró el esfuerzo en los pasos iniciales. Muchas decisiones difíciles adoptadas en estos meses lo atestiguan. Pero quizá el ejemplo palmario de que ambas corporaciones sitúan la profesionalidad por encima de cualquier otro criterio en el desempeño de sus funciones lo encontramos en la relación respetuosa que mantienen en Asturias. A pesar de la mordaz disputa fraguada en México, a la que ahora suman la legendaria rivalidad de sus escuadras en el Principado, existe una cordialidad entre las directivas azul y rojiblanca inédita en los últimos años porque sus responsables consideran inadecuado airear en público las hostilidades.

Si algo necesitan los derbis en este siglo de exaltación de lo emocional sobre lo racional, y del insulto fácil, es rebajar la tensión –nunca la pasión– y contagiarse de normalidad. El de ayer retornó por esos cauces, en alguna medida gracias a la tranquilidad que le imprimieron los dirigentes de ambos clubes. Como aquellas épocas en las que los presidentes oviedista y sportinguista acudían en la víspera al territorio contrario para polemizar con emblemáticos hinchas rivales en amistosas e irónicas tertulias, y los visitantes se desplazaban al campo sin protección ni miedo a exhibir su camiseta. Lucirla no suponía provocación alguna, sino la constatación de una realidad evidente: la de una región, y muchas familias, dividida en armonía por sentimientos que brotan del corazón.

En la hora del balance tras el empate, ha sido para ambos equipos una Liga complicada y de frustración contenida. El buen final del Oviedo supone un ilusionante cambio de tendencia de cara al futuro, pero no hace olvidar el amargor provocado antes por demasiadas jornadas de dudas y temores. Los agobios del Sporting, en contraste con su prometedora arrancada, no hicieron mella en una afición que no dudó en arropar siempre a la plantilla y le otorgó con su aliento muchas victorias.

La irregularidad denota el agotamiento de los proyectos precedentes. Urgía una renovación de mentalidad y funcionamiento con la que ganar eficiencia en una sociedad globalizada y ferozmente competitiva también en torno al balón. Los grupos Pachuca y Orlegi dieron continuidad al principio a plantillas, entrenadores y organizaciones ajenas que tuvieron que remendar a la fuerza sobre la marcha. Los contratiempos han acelerado el proceso y liberado buena parte de esa carga; camino despejado pues para luchar con sus armas y su conocimiento por la meta a la que Sporting y Oviedo deben llegar más pronto que tarde: el ascenso y la consolidación en Primera.

¿Y si en realidad ese enfrentamiento entre dos identidades tan característico de esta tierra fuera uno de sus tesoros? Algún filósofo llegó a plantearlo y puede que diera en el clavo. Así concebidos, estos choques responden a una celebración de lo propio más destinada a reafirmarse que a dirimir la supremacía de una tribu. Vista como una pugna creativa en vez de como una pelea localista, la contienda estimula el espíritu de superación, de mejora y progreso, cobrando sentido más allá del estadio. Cada derbi acaba por convertirse de esta manera en expresión consciente, consistente y genuina de lo asturiano. El "Asturias" de Víctor Manuel interpretado al unísono junto al cantante por las dos aficiones en el inicio, que pudo ver toda España, fue un momento tan emocionante como culminante. Quizá llegó la hora de gritar con fuerza al mundo, con cada partidazo, pero también desde otros ámbitos: "Aquí estamos".