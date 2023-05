No pasa Adrián Barbón por ser barón crítico con los tejemanejes políticos de Pedro Sánchez, por mucho que el presidente asturiano se posicionará la pasada semana del lado de aquellos que critican abiertamente la inclusión de terroristas exconvictos en las candidaturas de Bildu. No es de esperar que el ex alcalde de Laviana levante la voz, como han hecho sus homólogos Lambán y García Page, contra los vergonzantes acuerdos del PSOE con los abertzales, que muchos socialistas asumen con una pinza en la nariz. Pero basta con analizar la publicidad electoral diseñada por los augures de Barbón para colegir que el líder de los socialistas asturianos busca sutilmente separarse en esta convocatoria de los símbolos tradicionales del partido, que pueden identificarse, en perjuicio propio, con la dirección nacional y sus acuerdos indignantes. Es obvio, aunque el presidente asturiano se resista a reconocerlo, que Pedro Sánchez y sus interesados devaneos filoterroristas pueden pasar factura en votos a los candidatos autonómicos de su partido. O sea, que es posible que haya votantes socialistas dispuestos a propinar una patada al sanchismo poniendo la bota en las posaderas del candidato asturiano.

Días atrás aparecía en portada de este periódico un anuncio electoral del PSOE, con Barbón como referencia principal, en el que la presencia de los emblemas socialistas era prácticamente residual. La figura hierática del presidente se adornaba con la bandera del Principado, tal que parecería que el mensaje remitido al electorado sonaría de esta forma: “Asturias soy yo”. Esta curiosa sinécdoque política de identificar una parte con el todo, a Barbón con una región entera, supone una estafa. Es evidente que Barbón quiere mucho a Asturias, pero no resulta lícito que la quiera para él solo.