De pequeño veía el mundo como nuevo, aunque el nuevo era yo. Y por esa novedad no pensaba ni en el antes ni en el después, y mucho menos en labrarme un futuro con tanto presente alrededor.

Entonces, inmerso en mi tiempo distraído, los días me parecían largos y cortos a la vez. A la distracción le sumaba la autohipnosis, inducido por las vueltas de las peonzas o mirando absorto las llamas de mis hogueras en la pradera de El Coto. Y aunque viviera en Gijón, procediendo de otras praderas de la aldea, también contemplaba en las ferias de ganado vacas tranquilas y xatos nerviosos, así como borricos que parecían de Juan Ramón.

De pequeño era primavera y crecía igual con ganas que sin ganas de crecer; incluso llegué a crecer como hortera monetizando mi cinto, aprovechando sus agujeros junto con los de las monedas de dos reales, pero he de advertir que solo me movía un interés por el ornamento, porque no me gustaba mostrar ni acumular riquezas, con la excepción de la chatarra y los hilos de cobre de Telefónica, que me servían para obtener unos ingresos mínimos en mi incipiente afán de independencia.

Entonces, a los mayores los consideraba muy importantes, pero solo por el único mérito de ser mayores, algo que con el tiempo se me fue disipando. Y aunque desde la perspectiva actual pueda chocar, de infante no era inocente sino como tenía que ser: sabía unas cosas sí y otras no. Por ejemplo, ya barruntaba la temporalidad de las barras de hielo en los bares sin nevera; pero aún ignoraba que a las botellas de gaseosa, una vez abiertas, se les iba yendo el gas.

De pequeño era muy creyente porque creía en muchas cosas diferentes, y algunas del revés: creía en la verdad del sol de las películas del Oeste, por eso al salir del cine, tan lejos del Far West, chocaba contra el gris de la realidad como si fuera una ficción.

Entonces también creía en el cielo, aunque me gustaba mucho más la cercanía de lo terrenal, sobre todo cuando me tumbaba boca abajo hermanado con la hierba.

De pequeño, cuando me llamaban Paquín, era hierba y primavera, muy creyente, y distraído. Incluso me distraía caminando de espalda para no perder de vista el mundo que iba dejando atrás. Y además de ese andar vuelto, con paradas de alelado, no vivía atendiendo al buen estilo, no por decorar el cinturón con monedas de dos reales ni por leer El Capitán Trueno tirado por los suelos, sino por abusar del discurrir de la existencia repitiendo en exceso el haber de los verbos ser y estar.