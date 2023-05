No todo vale para conseguir votos

Últimamente en mi familia, asistimos asombrados al repentino (y póstumo) interés que suscita en los últimos tiempos la figura de nuestro padre, Sergio Marqués; y es que tras un exhaustivo análisis en alguno de los medios de la prensa asturiana con motivo de los 25 años de la tropelía, de toda la crisis política del año 98 –por fascículos y en entregas semanales– parece que ahora le llega el turno de recoger el testigo, con gran entusiasmo, al Partido Popular de Asturias. (Por supuesto no es mi intención poner en el mismo plano la acción de la prensa, cuya función esencial es informar, independientemente del interés que pueda suscitar el tema elegido, que la labor de un partido político, cuya función esencial, y más en campaña electoral, es conseguir el mayor número de votos para llegar al poder).

Y digo que asistimos asombrados cuando, curiosamente, coincide con la campaña electoral en la que el PP parece querer echar el resto para conseguir repetir la hazaña del año 1995, que consistió no sólo en ganar las elecciones en Asturias, sino y sobre todo, en llegar a gobernar sin mayoría absoluta, por primera (y única) vez en la historia de esta región, tradicionalmente de izquierdas. Pues sí … todo esto fue lo que logró la, hoy reivindicada por el partido popular, figura de Sergio Marqués… ni más ni menos… El problema es que el PP se olvida de contar que, tras tres años de gobierno próspero, los eternos perdedores al frente de este mismo partido desde tiempos inmemoriales –estos dirigentes del PP asturiano, que nunca consiguieron nada más que hacer de la política su única profesión, que nunca ganaron nada–, apoyados por otros dirigentes del partido a nivel nacional con su secretario general y vicepresidente de Gobierno de la época al frente –hombre soberbio y traicionero hasta el infinito, conocido por cortar las cabezas pensantes que no le rendían pleitesía y que solo toleraba subordinados y aduladores a su alrededor–, contando además con el silencio cómplice del mismísimo presidente del partido, y presidente del Gobierno en ese momento, así como con el de muchos otros cargos del partido, todos ellos comenzaron unidos, como se sabe, una campaña cobarde y rastrera de acoso y derribo al primer y único presidente del Principado de Asturias, de su mismo Partido Popular. Fue un proceso que terminó, para escándalo de una ciudadanía que asistía atónita al espectáculo inexplicable y cainita, con la expulsión del partido del presidente del Principado, Sergio Marqués, sin haber sido escuchado en ningún momento por nadie en su partido y cuando, además, todas las encuestas predecían no solo la revalidación de los resultados electorales, sino la probable mayoría absoluta… La misma figura que hoy, curiosamente en campaña electoral, se quiere poner en valor.

Es ahora, al ver estos sentidos homenajes por parte del mismo partido que le denostó hasta el infinito, y ya que nadie nos ha pedido opinión a los familiares que aquí quedamos tras 25 años, cuando nos preguntamos:

¿No sería más lógico que, previamente, el PP hubiese pedido perdón tan públicamente como pública fue la lapidación? ¿No debería el PP, previamente, haber puesto nombres y cara a los protagonistas de la tropelía dentro del partido y desmarcarse públicamente de ellos? ¿No debería el PP haber hablado previamente con nosotros, sus hijos al menos, antes de apropiarse de la figura, y darnos la oportunidad de expresar que este reconocimiento llega tarde, y que ni le hubiera importado un pito a nuestro padre ni lo necesitamos ya ninguno de nosotros? ¿No es ésta otra forma burda de blanquear la historia de un partido político sin pedir perdón por errores pasados, tan de moda últimamente, y que tanto critica el PP cuando lo hacen otros partidos?

No solo rechazamos cualquier reconocimiento u homenaje que venga del PP, sino que nos resulta obsceno y de una desvergüenza total que se manosee la figura de mi padre –¡con 25 años de retraso!– por los mismos que destruyeron su legado político, para hacer una campaña electoral. Porque si esto no es así, por favor, explíquennos por qué por primera vez se recuerda en el día 8 de mayo el 11º aniversario de la muerte de Sergio Marqués ¿No hubiera sido más lógico recordarlo el pasado año 2022 en el que se cumplía el 10º aniversario de su fallecimiento? La respuesta es obvia… sólo pensarlo produce vergüenza …

Como dijo Séneca, hace mucho más de 25 años, "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". Así que señores del PP de hoy: por favor, ahórrense/ahórrennos sus reconocimientos, que nadie les ha pedido, que nadie necesita ya, y tengan la dignidad de jugar limpio, aunque sea por una sola vez… ¡que no todo vale para conseguir un puñado de votos!