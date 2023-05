Derecho al olvido, a la igualdad y a la decencia

Las campañas electorales no pueden ser una tómbola, pero lo parecen. Probablemente y debido al cansancio, la educación cada día de menos calidad, el hedonismo y otro tipo de factores, algún ciudadano vote para conseguir el perro piloto. Puede que yo no sea un ser normal o puede que sí, pero jamás votaría o votaré por algo que sólo me beneficie a mí. Soy consciente de que no sería decente. Soy consciente de que a la siguiente podría perjudicarme otro voto emitido por egoísmo. Sin entrar en las consideraciones económicas de bancos, compañías de seguro etc. Si quiero manifestarme sobre el derecho al olvido en pacientes oncológicos anunciado durante la campaña electoral. Los trasplantados, los que han padecido una CV, un infarto, los diabéticos, los que están sometidos a diálisis, loa pacientes de fibromialgia, los de VIH y cualquier otra dolencia potencialmente mortal que a ustedes se les ocurra ¿QUÉ? En mayúsculas. ¿Esos no tendrán derecho al olvido de sus patologías?

Cualquier norma, legal o social, debe atenerse a unos estrictos criterios de sentido común, justicia, equidad, igualdad. Asombrosamente unos pacientes tendrán derecho al olvido, que eso ya lo veremos ante la dificultad de estructurar tal cosa legalmente, no es suficiente el cambio en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato de Seguro. Copiar lo que en otros países se ha hecho al respecto no será suficiente.

De momento yo pido el derecho al olvido de la enfermedad genética que padezco, no la padecí a los siete años o siendo menor de edad, nací con ella. Pido el derecho al olvido de tantos y tantos enfermos no oncológicos que seguimos resistiendo las negativas de las aseguradoras o los bancos, el que la Administración nos tenga apuntados en el Registro de Enfermedades Obligatorias, EDO. ¿Los bancos y las aseguradoras tienen que olvidar mientras ustedes, políticos, nos tienen apuntados, señalados y discriminados en ese infecto registro?

Holístico dijo el Consejero de Sanidad en unas jornadas de enfermería, no en su conjunto, no el todo: holístico. Podría haber hablado de un todo, pero no, dice holístico. Así no lo entiende casi nadie y queda bien. Habla el señor presidente del Principado de una atención integral a los pacientes oncológicos. Lo del equipo multidisciplinar no le suena ni de oídas y lo extraño es que estando contemplado, no se lleve a cabo, pero se promete lo ya contemplado y no efectuado. Y tal que corderos el resto de partidos guardan silencio para no perder votos de enfermos de cáncer sin darse cuenta que pueden perder los votos de otros muchos miles. ¿Ustedes los han escuchado rechistar? Yo no.

Lo mío siempre es una visión holista de los temas, de cualquiera. Viendo el todo no voy perjudicando o beneficiando a unos sí y a otros no, otros usan la palabra y no lo hacen, son incapaces de ver el todo, el conjunto sin disgregar. No me responda nadie hablando de Europa, que es una copia de lo que parece querer la UE lo sé, pero soy anti esta Europa y conozco perfectamente la existencia de los grupos de presión en esa maraña de organismos. A lo mejor hay que contratar a José Blanco, a Guillermo Martínez, Elena Valenciano, Alfonso Alonso y poner el acento en el tema de resto de enfermos con derecho al olvido. Para crear grupos de presión, ahí no miran la ideología…

O todos o ninguno. O todo o nada. / Uno sólo no puede salvarse./ O los fusiles o las cadenas./ O todos o ninguno. O todo o nada. Brecht siempre presente…

Obscena no son sólo la pornografía o la guerra, el perro piloto puede superar muchas obscenidades.