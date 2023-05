La legislatura de las ocasiones perdidas

La semana pasada, en el Pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo, voté a favor de la concesión del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los Trabajadores Desplazados (FEAG). Una ayuda de 1,2 millones de euros que será crucial para apoyar a los trescientos despedidos en Galicia por Alu Ibérica, o lo que es lo mismo, la antigua planta de aluminio de Alcoa.

¿En qué se traduce esta financiación europea del FEAG? En un mecanismo real y efectivo de reciclaje profesional para facilitar la búsqueda de empleo. Es decir, un fondo de capacitación para ayudar a desarrollar nuevo talento y ampliar las oportunidades de los trabajadores en caso de crisis laboral.

Para mi sorpresa, durante estos días no he encontrado ninguna solicitud del Principado que reclame estos fondos FEAG en favor de los trabajadores asturianos de la misma empresa, Alu Ibérica. Este diario publicó recientemente que el Principado no reclamó los fondos europeos porque, según su parecer, el número de afectados "no era suficiente". Por lo visto, el despido de doscientas treinta personas no es una cifra de gran calado para la Dirección General de Industria de Asturias. Da la sensación de que en los últimos años se repite un modelo negativo en el Principado: se llega tarde, se pierde el tren y nunca se sabe cuándo llegará el próximo.

Espero que esta desidia no se mantenga con el Fondo de Transición Justa. Asturias atraviesa hoy un momento crucial: el empleo de calidad es cada vez más escaso, la tasa de actividad está por debajo del 50%, sólo en el último año se han destruido más de 5.000 empleos y hay por delante un reto demográfico nada fácil de resolver y que pone en el punto de mira el porvenir de los jóvenes asturianos. Por eso, la gestión de los fondos europeos debe servir para hacer frente a la desaceleración industrial y revertir una realidad que parece estar ya aquí, según los últimos índices de producción industrial.

O se invierten ya los fondos europeos, poniendo en marcha los grandes proyectos pensados para ello, o no tendremos tiempo suficiente para llevarlos a cabo. Y recuperarlos será más complicado. Así las cosas, la Comisión Europea ha dado un primer aviso a España, más concretamente al Principado: hay que gastar parte de los fondos antes de 2026. ¡No se duerman en los laureles!

Los 262 millones de euros del Fondo de Transición Justa deben servir para proyectos de geotermia que den calefacción a barrios enteros, para rehabilitación de terrenos o para proyectos de formación adaptados a las necesidades reales del mercado laboral. Como siempre repito aquí, Asturias ofrece infinidad de posibilidades en la transición verde a la que da prioridad la Unión Europea, ya que tiene un potencial natural y un conocimiento industrial arraigado como pocas regiones en España. Por eso, espero de todo corazón que, después de todas las promesas vacías y ocasiones desperdiciadas que hemos sufrido en estos últimos años, este valioso fondo no sea una más.

Porque desde luego que hay opciones en las que invertir. El ejemplo más claro y paradigmático es el de Pajares, cuya Variante (otra vez) no pudo llegar a tiempo para la campaña que ya echa a andar en Asturias. Se quedan sin caramelo electoral por el retraso de esta obra hasta el próximo otoño. Y ya son trece años de aplazamientos…

Nos vendieron que un gobierno socialista en Asturias iría en sintonía con el Ejecutivo de Sánchez. Cuatro años después, cuando de verdad es momento de hacer balance y poner sobre la mesa tanto los aciertos como los errores, la realidad no deja margen a la interpretación. ¿Qué incidencia ha tenido Adrián Barbón en las líneas maestras del Gobierno nacional? La mínima.

Gane quien gane el próximo día 28, el nuevo ejecutivo autonómico arrancará el curso con muchos deberes pendientes de 2019. Tristemente, abundan los ejemplos de que esta ha sido la legislatura de las ocasiones perdidas.