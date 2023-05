Pandemia de soledad

El bar que frecuento es todo un escaparate de la vecindad del barrio. Debo decir que es un barrio con una alta proporción de jubilados. A la hora de la comida, llama la atención la cantidad de personas que comen solas. A lo sumo, algunos están acompañados por la mucama que los cuida. Casi todos acaban llevando una bolsa –lo que los americanos llaman "doggy bag", la bolsa del perro– con las sobras que les servirán de cena. No es un restaurante de lujo, sobra decirlo, sino uno económico con un menú del día asumible.

Hubo un tiempo en que se decía que no hay nada más triste que comer solo. Es más, en las familias era un rito sentarse toda la familia a la mesa para la comida y la cena, con frecuencia al calor del televisor encendido. En mi infancia, los niños sabíamos que llegaba la ineludible hora de comer cuando empezaban a retumbar en el valle las potentes voces de las madres llamando a rebato.

Hoy, en las familias empieza a ser habitual que cada uno coma o cene por su cuenta. Consigo mismo o, con frecuencia, sin más compañía que el móvil. A horas diferentes, alimentos diferentes y hasta en habitaciones diferentes: en el salón, en la cocina o en el dormitorio, desposeyendo la hora comida de toda solemnidad y convirtiéndola en un mero trámite.

Bueno, son otros tiempos, se dirá. Vivimos acelerados, en la época de las urgencias, el tiempo es valioso, los quehaceres nos desbordan. Muchos trabajan en casa y trasladan a sus hogares el estrés propio de sus empleos. Son síntomas de lo que la presidenta Ayuso –que, por cierto, vive sola– bautizó como la pandemia de la soledad. Seguramente no se trataba más que de un mero eslogan electoral, pero en este caso acertado.

Hay dos tipos de soledades: la buscada conscientemente y la forzada por las circunstancias. La primera viene a ser el resultado de cierta demonización de la familia, de un desmedido individualismo, del apogeo del "mejor solo que mal acompañado", del triunfo del célebre "el infierno son los otros" que escribió Sartre en "A puerta cerrada". No hay más que echar una ojeada en las estanterías de la sección de autoayuda de cualquier librería. Probablemente, la expresión más repetida en este tipo de libros sea "personas tóxicas": "Cómo reconocer a una persona tóxica", "Cómo lidiar con una persona tóxica en el trabajo", "Cómo librarse de una relación tóxica"...

El domingo un periódico de Madrid titulaba un reportaje: "Parejas que eligen vivir separadas: ‘Qué bien estoy ahora. Cada uno en su casita. Enamorada, pero no esclava’". Contaba cómo toma fuerza en nuestro país un fenómeno que surgió en Estados Unidos en los años setenta, el "Living Apart Together" (LAT). Esta tendencia ha provocado un aumento de los llamados eufemísticamente "hogares unifamiliares", es decir, de personas que viven solas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2022, del total de 18.916.118 hogares españoles 5.066.940 los conforman una sola persona. Sólo en Asturias, que encabeza el ranking de comunidades, las personas que viven solas ascienden a 141.400, uno de cada tres hogares.

Lo más preocupante es que no todas esas personas viven solas por decisión propia, sino que en su mayoría viven solas porque no les queda otra. Casi la mitad de los más de esos cinco millones de solitarios tiene más de 65 años –850.000 superan los 80– y dicen sentirse solos.

No sé si estaremos ante una pandemia de soledad, como dice Ayuso, si vivimos rodeados de personas tóxicas de las que hay que alejarse lo más posible, si el infierno son los otros o si mejor vivir solo que mal acompañado, pero hay pocas cosas más tristes que comer solo todos los días. Una de ellas, sin duda, es morirse solo.