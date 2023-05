El alquiler social como solución

La Constitución Española establece una serie de derechos que confieren a todos los españoles una acción ejercitable ante los tribunales correspondientes si se considera privado de alguno de ellos. Son los llamados derechos fundamentales: libertad de creencias, de asociación, reunión, circulación, residencia y sindicación; derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial; a la educación libre y gratuita, entre otros. Y establece también, dentro de lo que denomina "principios rectores de la política social y económica", unos derechos que no considera fundamentales, por lo que su cumplimiento queda al albur de la voluntad política de quienes en cada momento nos gobiernen al no conferir a los ciudadanos la acción que sí pueden ejercer en el caso de aquéllos.

Pues bien, uno de esos derechos que no se consideran fundamentales se recoge en el artículo 47 de nuestra Carta Magna: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Y es éste, en mi opinión, un asunto muy importante, fundamental. Porque la vivienda siempre ha sido un bien de primera necesidad, una necesidad que las personas han pretendido siempre satisfacer de manera distinta, según las épocas. La vivienda es, además, una necesidad para todas las especies animales, racionales o irracionales, porque todas han necesitado de algún lugar en que habitar, llámese nido, madriguera o vivienda, de la misma manera que han necesitado del agua o de la comida. La diferencia estriba en que mientras para los animales irracionales esa habitación es simplemente para guarecerse y reproducirse, para la especie humana ese lugar, la vivienda, es algo más: es un conjunto de espacios convenientemente acondicionados para servir de alojamiento a una familia, numerosa, pluripersonal o unipersonal; es, en definitiva, el hogar, un lugar donde se convive, se ama, se estudia; y así parece deducirse del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "la vivienda y la política regional" aprobado en febrero de 2007, que, entre otras cosas, dice:

"La vivienda es una de las piedras angulares del modelo social europeo. Los desafíos que tiene que afrontar Europa a raíz de los cambios sociales y demográficos deben plasmarse en las políticas de vivienda; el envejecimiento de la población, el empobrecimiento de las jóvenes generaciones que permanecen en el hogar paterno por falta de recursos suficientes, el acceso de las personas discapacitadas a una vivienda adecuada y el acceso de los inmigrantes a una vivienda figuran entre los aspectos que deben tenerse en cuenta".

Pero es preciso hacer una primera distinción: la vivienda considerada desde una perspectiva económica y, por tanto, como un objeto de mercado, como un bien patrimonial, un activo; y la vivienda considerada desde una perspectiva social: como alojamiento, morada, como un bien que cumple una función social. Y es en este segundo aspecto, el de su función social, donde los poderes públicos han de intervenir y donde menos se ha intervenido y se interviene en España, país en el que se ha fomentado la consideración de la vivienda como un bien patrimonial, como un objeto de mercado, a pesar de que hoy se reconoce como cierto de manera casi general que sólo con el alquiler como opción mayoritaria puede comenzar a resolverse el problema de la vivienda; y sólo con el alquiler social –es decir, con los poderes públicos como propietarios y arrendadores– puede resolverse el problema de quienes no tienen capacidad económica para acceder al disfrute de una vivienda digna ni siquiera en el mercado del alquiler libre.

Algunos países europeos lo han entendido así y llevan muchos años aplicando una política consecuente con ello. Holanda, Dinamarca, Suecia, Reino Unido y Austria intervienen extensamente en el sector de la vivienda de alquiler social, y son los países de la Unión Europea que mayor porcentaje de vivienda social tienen. La media de la UE es del 9,3%, y en España ese porcentaje es del 2,5%, lo que nos sitúa en los últimos lugares, sólo con Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía por detrás.

Además, Países Bajos, Suecia y Reino Unido dedican el 3% de su Producto Interior Bruto a políticas de vivienda, mientras que en España ese porcentaje es del 0,47%. Y dentro del apartado de gasto público directo, sólo se incluyen 500 millones de euros (0,04% del PIB) para construcción de viviendas de alquiler social.

Pues bien, a pesar del fracaso de esta política en nuestro país, año tras año, al llegar las elecciones asistimos al cuando menos sorprendente espectáculo de escuchar a políticos que llevan varios años gobernando hablar sobre "lo que hay que hacer", sin decirnos por qué no lo han hecho en los años en que gobernaron. Y volvemos a oír lo que ya oímos en anteriores elecciones.

Porque la realidad es que poco ha cambiado: éramos en 2008 el país de la UE con más viviendas construidas, con más viviendas vacías y menos vivienda asequible, según un informe del Relator Especial de la ONU sobre "la vivienda adecuada como integrante del derecho a un nivel de vida adecuado"; y no parece que la situación haya cambiado mucho desde entonces. O al menos mucha prisa no parece haber para cambiarla. Porque fue el 1 de febrero de 2022 cuando el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y acordó su remisión a la Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia; y hoy, más de un año después y a pesar de eso, el trámite aún no ha finalizado.

El trámite no ha finalizado y me parece que poco va a resolver esta Ley cuando entre en vigor. Nuestros gobernantes siguen sin abordar el problema, siguen mezclando la vivienda como producto mercantil sujeto a las leyes del mercado con la vivienda como necesidad social, y continúan pretendiendo que sea la iniciativa privada quien mayoritariamente resuelva el problema de quienes no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. No es el mejor sistema satanizar a quienes han decidido adquirir una vivienda (o varias) como inversión y deciden su destino, porque tienen derecho a ello; ni parece razonable considerar que es siempre el inquilino la parte débil, porque no siempre lo es, y si lo fuera es el Estado quien debe atender sus necesidades aumentando la inversión en la construcción de vivienda para alquiler social, bien –en definición de la Federación Europea de vivienda social– con enfoque "universalista" (proveer a toda la población con vivienda de calidad a un precio asequible para todos según sus posibilidades económicas, como es el caso de Holanda, Dinamarca y Suecia), bien con enfoque "focalizado" (centrándose en la atención a grupos desfavorecidos excluidos del mercado: Austria y Reino Unido entre otros), o bien con mezcla de los dos enfoques.

Y todo eso al tiempo que se camina hacia la reforma de la Constitución, porque creo que ahí está la clave: es necesario convertir el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en un derecho fundamental, exigible ante los tribunales, por tanto, por quienes no pueden hacerlo. De esa manera, su financiación estaría incluida en los presupuestos de las Administraciones competentes, de la misma manera que lo están la educación, la enseñanza, la justicia, la sanidad y, en general, todos aquellas actividades y servicios que nuestra Constitución contempla como derechos fundamentales de los españoles.