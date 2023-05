El referéndum del 28 de mayo

Ahora hay en Asturias 10.500 autónomos menos que cuando Adrián Barbón comenzó a gobernar en 2019. Poco más de la mitad de esos autónomos perdidos eran empleadores. El número de estos es de 14.600, un 28% menos que al inicio de la legislatura. La cantidad de empleadores en Asturias es ahora prácticamente la mitad de la que llegó a haber en 2007.

El empleo total bajó en 3.500 ocupados durante la gestión de Barbón. Cada día laborable, durante cada uno de los cuatro años de "barbonato", Asturias perdió 3,5 empleos. Hoy trabajan en el Principado 381.900 personas, un 15% menos que hace 15 años.

En marzo de 2019 había en nuestra región 28.360 empresas; ahora hay 27.340. Una pérdida de más de mil compañías. Cada día laborable, durante cada uno de los cuatro años de "barbonato", en Asturias cerró una empresa. Ahora contamos con un 16% menos de empresas que en 2008.

Es probable que el lector no supiera los números concretos. Pero la realidad que conllevan la conocemos todos. Cada bajo comercial vacío, cada chaval que se va a trabajar fuera de Asturias, cada pequeña empresa cuyas ventas menguan, son la traducción al día a día de los datos anteriores.

No hace falta profundizar mucho más: que haya menos empresas y gente trabajando es la evidencia de que el balance de la gestión de Barbón es deplorable. Con Barbón se aceleró la decadencia.

Sin embargo, merece la pena añadir un último dato. Quitando el atípico 2020 (año de la pandemia), el crecimiento vegetativo asturiano de 2022 (diferencia entre nacimientos y defunciones) fue el peor que se registra: 9.134 más muertes que nacimientos. Es el doble que en 2008.

Con esos resultados, en lugar de dimitir, dar explicaciones o siquiera pedir perdón, Adrián Barbón se presenta a la reelección con el lema "Llegó el momento de Asturias". Barbón nos dice que, por alguna razón que desconocemos, los años pasados no eran nuestro momento. ¿Qué fueron estos últimos cuatro años? ¿Qué fueron los 38 años de gobiernos socialistas?

Cualquier comerciante que atendiera mal a sus clientes, cualquier abogado que no ganara juicios, cualquier hostelero que no sirviera la comida en las mejores condiciones, se quedaría sin trabajo. En la empresa privada (algo que Barbón solo conoce de oídas), cualquier directivo que obtuviera malos resultados sería despedido. En política no: el peor presidente que ha tenido Asturias puede no solo presentarse a ser reelegido sino, incluso, prometer el inicio de una "década del cambio".

La pena es que puede cambiarse a peor. Y es precisamente a lo que está dispuesto el socialismo asturiano: su proyecto principal para los próximos cuatro años es imponer la cooficialidad de la llingua. Una muestra del abismo que separa a los políticos de los currantes. Por eso escribo estas líneas, para advertir, desde mi humilde lugar, el verdadero sentido de las próximas elecciones autonómicas: serán un referéndum sobre la cooficialidad.

Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. En pleno proceso de involución económica y demográfica, se pondrá en el centro de la escena un proyecto que lo empeorará todo, desde la economía hasta la convivencia. Porque es falso que la cooficalidad genere empleo y riqueza; solo genera subvenciones que pagarán los que trabajan en el sector privado.

El golpe a la libertad y a la convivencia que significaría la cooficialidad de la llingua es evidente para cualquiera que sepa lo que ocurre en Cataluña, País Vasco y todas las autonomías con lengua cooficial, incluso Galicia.

Su coste ya lo sabemos. Un informe, que Barbón ocultó a sabiendas, indicaba un coste anual de 172 millones de euros. Esa cifra, repartida entre los que trabajan en el sector privado asturiano, da 555 euros anuales. Pese a que la presión tributaria ya está en máximos históricos, el proyecto estrella de Barbón pasa por confiscar más de 500 euros adicionales, de media, a cada trabajador, para pagar algo que la mayoría no quiere.

No nos dejemos confundir con cuestiones secundarias. Vamos mal y podemos ir a peor. O podemos cambiar a mejor. El futuro, y esta vez más que nunca, está en nuestras manos.