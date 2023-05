Más pago, menos premio

En Asturias falta reconocimiento y sobran premios. No es contradictorio. Los premios se premian a sí mismos con los premiados más que al revés. Su apoteosis son los Princesa de Asturias que a quien más reconocen es a la familia real y a su heredera. Por abajo, las cofradías de fartones y la masonería marinera nunca se han esforzado en reconocer a nadie que haya sido reconocido ya fuera, antes en Madrid, ahora también en París, Londres, Bruselas, Nueva York. Buscan más el conocimiento del personaje que su reconocimiento. Lo premian para sentarlo a la mesa, comer o cenar con él o ella y galardonarse con la compañía del famoso y el testimonio de las fotos. El que otorga, se premia, y el premiado dice unas palabras de agradecimiento que ahí quedan para el que otorga.

Apreciar es reconocer el mérito de alguien. Una sociedad que sabe apreciar, sabe apreciarse. Esto vale para cualquier sector y más que ninguno para la cultura, que no tiene precio porque apenas se paga. El mérito menospreciado se nota al visitar algunas exposiciones, al leer algunos libros, al ver alguna película, algún documental, alguna representación esporádica, al acudir a algunos conciertos si son de aquí. Mientras tanto, estamos mirando a otras partes, a ventanas que ven más lejos y que nos plantan ante los ojos, junto a los oídos.

No se trata de cerrarse hacia fuera (porque no es posible, no es deseable y no sucede), pero sí de mirarse más hacia dentro para verse mejor. Somos una sociedad en declive que hace 30 años iba por delante de la mayoría de las regiones y ahora pedalea en el pelotón. Tampoco hace tanta falta traer cosas cuando los jóvenes van a por ello donde sea y cualquiera accede a una inmensidad de contenidos sin moverse de la silla de casa.

La apreciación de lo que vale lo propio serviría. Ojo, particulares y empresas. Bastaría con pagar por ello en lugar de pedirlo gratis y que se lleve el beneficio otro: apreciar también es poner precio. No hay tasa para pedir colaboraciones que ni se pagan ni se agradecen. De las arbitrariedades políticas de la promoción conocemos casos. Serían más exigibles canales de distribución por Asturias y fuera, de lo que es propio en obras que no son queso o propaganda y se pueden ofrecer en una tabla de cultura asturiana.