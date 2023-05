No son unas elecciones menores

Un funcionario municipal me contó que el primer alcalde al que sirvió se negó a inaugurar públicamente una traída de aguas apelando a que no era suya, sino del Ayuntamiento, costeada por los ciudadanos. De esa vocación de servicio de la Administración local, centrada en resolver los pequeños problemas de los vecinos y en plantear las líneas generales de un concejo, hemos pasado a discutir materias características de los parlamentos, desenfocando con frecuencia su cometido primordial. No son esos asuntos de política general los que debieran guiar al electorado para la composición de los plenos, sino los concretos frutos de un mandato, desnudos de propaganda, porque ha de recordarse que los gobiernos siempre se pierden, nunca se ganan. Como obras son amores y no buenas razones, y las más elementales deben acometerse por el inexorable paso del tiempo, estrenar a bombo y platillo un paso de cebra o un asfaltado nunca tendría que resultar alforja suficiente para conservar el poder. Ni tan siquiera poner un punto de luz en un camino meses antes de los comicios.

Este 28M no solo escogemos a nuestros alcaldes y concejales, sino también a los 45 diputados autonómicos y a los responsables de las 39 parroquias rurales asturianas. Siendo así, el foco habría que ponerlo en la naturaleza de cada una de estas convocatorias, aunque coincidan en la fecha. Cierto que las tres elecciones comparten elementos comunes, como el apoyo o censura al ejecutivo central o la defensa de planteamientos ideológicos. Pero no ha sido infrecuente en la historia electoral del Principado la alternancia de partidos radicalmente opuestos que han conseguido hacerse con una misma corporación, como ha sucedido en Grado, Castrillón, Proaza, Degaña o Caso, en que han ocupado la alcaldía ediles de IU, PSOE y PP indistintamente; o Navia y Cangas del Narcea, que incluyeron a esos partidos e independientes. A diferencia del voto local, cuya clave radica en el saldo del último cuatrienio y la presencia o ausencia de un modelo de localidad, el de la Junta debiera evaluar los avances o retrocesos de la Comunidad en relación con el resto de la nación y de conformidad con el contexto socioeconómico en que no enclavamos. Como las recetas infalibles solo existen en los anuncios de crecepelos, muchos de los retos que Asturias tiene por delante son imposibles de disociar de nuestra realidad como región periférica de un país periférico. Por eso, venden motos los que sacan a relucir estos días con sonrojante extravagancia soluciones mágicas capaces de conjurar todos los males, porque en este mundo hiperconectado se conocen al dedillo las fórmulas que se han puesto en marcha en otros sitios. Y su nivel de eficacia. Al elegir a los parlamentarios de la Junta, más bien tendríamos que valorar el respeto por unos y otros al propio sistema. El funcionamiento democrático de los partidos, consagrado por el Título Preliminar de la Constitución, se resiente a diario en nuestra dinámica política, permitiendo esa tosca irregularidad del dedazo en lugar de la elección de aspirantes en el seno de las formaciones con transparencia y limpieza, incluso entre propuestas enfrentadas. La legitimidad de origen constituye algo capital en cualquier régimen democrático, basado precisamente en el contraste entre ideas y perfiles que cristalicen en resultados beneficiosos para la sociedad. Esta preocupante deriva, que erosiona las paredes maestras del modelo en que convivimos, no puede pasar desapercibida en esta ocasión, penalizando a aquellos que se llenan la boca al denunciar la indecente falta de libertades en otras latitudes pero que son incapaces de someterse al escrutinio de sus propios correligionarios. Mal va a elegir un censo electoral a quien no se ha atrevido a ser elegido por los suyos. En las elecciones a la Junta nos jugamos, además, otras cruciales cuestiones. Es el caso de la controvertida cooficialidad, que requeriría de un consenso general inexistente en la actualidad. Yerran los que sostienen que una mayoría por un diputado es suficiente para adoptar una decisión de esa envergadura, y no solo en términos presupuestarios. Un tema de ese calado merecería un debate intenso, exponiendo con claridad sus plurales consecuencias, incluidas las jurídicas, en lugar de pasar de puntillas por él para que distorsione poco en el resultado electoral de los que lo proponen sin demasiada convicción. Cuatro años son "molto longos", como decía Juanito de un partido de vuelta de Copa de Europa en el Bernabéu. Lo que pase en nuestras calles y en Asturias en ese prolongado período depende de lo que decidamos el domingo final de este mes. De esa fecha nos acordaremos durante mil cuatrocientos sesenta días, que son una eternidad. Pensémoslo entonces con el debido detenimiento.