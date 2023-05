Más tecnología, más regulación

Los más ingenuos creen que Gaia, nuestro planeta, se autorregula como un ser vivo. Ahora, los humanos, la estamos provocando, desequilibrando. En su larga existencia, habiendo superado agresiones de todo tipo, nunca se había enfrentado con una como esta: nuestra acción depredadora. Hay en esa creencia una idea que va más allá de la de la sabia naturaleza. Una sabiduría que se expresa en la belleza y diversidad, en el equilibrio entre reinos y especies, en las maravillosas estrategias constructivas de los seres vivos. Y todo se basa en mecanismos de regulación que resuelven los desequilibrios. Un azar meteorológico favorable produce un exceso de alimentos que fortalece los ratones, incrementa su cría y surge una plaga. En ella misma está su destrucción, tanto porque acaban con los alimentos como porque el hacinamiento es terreno fértil para otra plaga, ahora de bacterias o virus, que los extermina. Gaia se recupera del insulto y todo vuelve a su sitio. Es un ejemplo grosero de la regulación anónima de la naturaleza. En ese periodo y en ese espacio, se produjo un cataclismo que para los seres cuya vida es muy corta, fue eterno. Como el que desde nuestra perspectiva temporal, la que medimos con nuestras vidas, estamos produciendo en nuestra querida Gaia. Ella permanece impertérrita y tanto el reino mineral como el vegetal y el animal, se acomodarán al ambiente recreado como ocurrió tantas veces en la historia. No hay una regulación. Es el resultado de las luchas por vivir y reproducirse de cada uno de nosotros y de cada especie, y los ciegos azares de la meteorología influida también por la vida.

Donde sí existe una maravillosa autorregulación es en cada uno de los seres vivos. Fue unos de los más bellos descubrimientos del XIX. Claude Bernard pensó en el medio interno, un estado estable a pesar de los cambios del medio externo. Solo así se puede dar la vida. Un poco antes, también un francés, Lavoissier, había pensado que éramos como las máquinas de vapor: quemábamos los alimentos, como hacían con el carbón y la madera, para producir energía. Parte de esa energía se gasta en mantener el equilibrio del medio interno: grado de acidez, temperatura, osmolaridad, etcétera.

Gannon, un fisiólogo americano ya en el siglo XX, quizá influido por la cibernética, pensó el ser vivo como un sistema regulado por sensores que informan a un centro ejecutor. Su función es mantener los parámetros que vigila dentro de un rango: temperatura 37º, pH 7 etcétera. Finamente regulados sin que los sepamos.

Los antropólogos nos explican cómo en las sociedades que no tienen leyes existen mecanismos de regulación que facilitan la supervivencia de los grupos y su equilibrio interno. La evolución y la complejidad creciente dio lugar a leyes, el más famoso el código de Hammurabi, hubo otros. Para vivir en sociedades donde hay muchas interacciones con personas que no conocemos y nunca más veremos y donde cada vez hay más productos que no podemos evaluar, necesitamos una instancia superior las regule. En medicina ya en el XV, en España, existía el Protomedicato que establecía quién la podía ejercer. Ahora el control es mucho más extenso y fino e incluye la tecnología.

Fascinada por el éxito de otros jóvenes emprendedores que ponían en el mercado productos para los que ellos creaban la demanda, Elisabeth Holmes inventó un sistema para detectar en una sola gota de sangre multitud de alteraciones que podían afectar a la salud. Lo llamo Theranos, era una caja no muy grande donde ocurrían cosas que el secreto impedía desvelar. El cliente recibía los resultados maravillosos. A una usuaria le dijeron que tendría un aborto. No ocurrió. Como tantas otras predicciones. Pero Holmes, muy convincente, vendía esa magia y su compañía se hizo millonaria. Está a punto de entrar en la cárcel por fraude.

Charlatanes los hubo siempre y los habrá. En las farmacias se venden cantidad de remedios no farmacéuticos, por tanto, no regulados, que aseguran vida y longevidad y restañamiento de los más raros males. Al lado, se venden los fármacos que han tenido que pasar muchas pruebas para demostrar eficacia y seguridad. Eso mismo debería ser exigible a la tecnología diagnóstica y terapéutica. Pero demasiadas veces se introduce en la clínica si pasar por una objetiva evaluación. Es lo que pasó con Theranos.

Siempre me pareció un disparate detectar raras alteraciones cuyo significado no estaba probado. Independientemente que verdaderamente midieran bien, existe un alto riesgo de sobrediagnóstico: considerar que ese estado primitivo resultaría inevitablemente en la enfermedad que anunciaba, sin tener en cuenta la gran capacidad del organismo para resolver los desequilibrios, para autorregularse.

El problema mayor residía en la veracidad de los resultados. No existía esa fina tecnología capaz de detectar cientos de parámetros en una gota de sangre. ¿Cómo el sistema permitió que se comercializara? Porque, hábiles para sortear regulaciones, engañaron, o la agencia reguladora se dejó engañar, y lo clasificaron como tecnología de bajo impacto donde figura, por ejemplo, el cepillo de dientes o el fonendoscopio.

Theranos es el extremo de una oferta poco regulada de tecnología diagnóstica y terapéutica que se presenta como soluciones maravillosas, pero poco probadas. Aunque regular es un obstáculo para la creatividad, es muy necesario y más en el campo de la medicina. Es fácil dejarse fascinar por lo nuevo y por la tecnología que llamamos punta.