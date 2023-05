El botón de la tos (sin pánico)

Qué útil sería tener a nuestra disposición en el día a día o en la noche a noche algo parecido al botón de la tos que hay en los micrófonos de algunas emisoras de radio para invocar el silencio cuando tienes un ataque imprevisto a la garganta. Por ejemplo, estás en una conversación con alguien a quien no conoces mucho y metes la pata con alguna frase inoportuna (¿qué tal Laura?, sin saber o sin recordar que su esposa o novia o lo que fuera ya no está entre los vivos o simplemente forma parte de sus malos recuerdos), y cuando te das cuenta porque lo recuerdas o porque te lo recuerdan no sabes cómo remediarlo, entonces apretarías el botón y tendrías unos segundos muy oportunos para buscar una salida digna o dejar que el lapsus se evapore con la complicidad de ambos. O, por ejemplo, si mandas mucho y te pasas de frenada con quien manda menos, o viceversa, el botón contribuiría a la paz pactada abriendo un paréntesis que rebaje la tensión lo suficiente para que no llegue la sangre al lío. Y qué decir de esas reuniones familiares o de amigos en las que alguna voz rima con coz y la política, la religión u otros asuntos explosivos se ponen sobre la mesa sin tener en cuenta las consecuencias de ciertas ondas expansivas. Clic, le das al botón y todos a sus esquinas para relajarse, volver a empezar y olvidar lo dicho u oído para no erizar más los ánimos. El botón de la tos rebajaría (quizá, aunque no estoy seguro porque la cosa está muy desmadrada ya) las tensiones extremas que se dan las redes sociales (sobre todo en el Twitter dichoso, con sus hoces y flechas), y tal vez algunos de los contendientes armados hasta los dientes pudiera reflexionar algo (no mucho, tampoco vamos a ser ingenuos) sobre sus insultos, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades escritas a golpe de furia.