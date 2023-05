Servir o servirse

Hago mías las palabras del arzobispo de Canterbury, Justin Portal Welby (casado y padre de seis hijos), cuando en el primer discurso ante el Rey Carlos III, los más de 2.000 invitados y todos los seguidores por televisión de la ceremonia de coronación, nos recordó que el monarca allí sentado y, además, todos los gobernantes del mundo, estaban en su cargo para servir y no para servirse. Personalmente no me sonaron como palabras huecas. Soy de los que pienso que las verdades, aunque obvias, hay que recordarlas una y mil veces. Si el resultado es el que vemos, ¿cómo sería en el caso de no repetir constantemente estos magníficos deseos?

Servir no es una palabra fácil de definir. Existen hasta 20 acepciones distintas de este concepto en el Diccionario de la Lengua Española, la primera de las cuales nos remite a la idea de "servicio". De todas ellas, me quedo con la que mejor explica lo que quiero decir en estas notas: "Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada". La política como servicio está ligada a este concepto de "servir", como aquello que se hace por los demás. En oposición al "servirse", que sería aquello que se hace en beneficio propio. Estamos en periodo electoral. Los gobernantes actuales y futuros se acercan a todos nosotros con sus deseos y promesas. La lista de peticiones es interminable, tanto como los incumplimientos de los programas presentados hace cuatro años. Si no fuese por los motivos de todo tipo que justifican nuestra decisión de voto y éste se concretara en cosas objetivas, la elección sería bien fácil. Bastaría con enumerar, punto por punto, la lista de objetivos escritos en los programas de cada partido y comprobar el grado de cumplimiento. Asunto resuelto, el voto para el partido que haya cumplido con un mayor porcentaje de promesas. Podemos matizarlo con todas las variables que deseen, desde ideológicas, sentimentales o históricas, pero la decisión final debería estar influida por la capacidad de servicio que demostraron los que solicitan nuestro voto. Para los partidos de nueva presentación debería servir la confianza que sean capaz de generar los nuevos candidatos. Siempre queda la alternativa de ser uno mismo el candidato, pero no todos estamos preparados para las tareas de representación y gobierno. En cualquier caso, deberíamos recordar que "el destino de las personas inteligentes que rehúsan tareas de gobierno es ser gobernados por incompetentes". La palabra "corrupción" ha irrumpido en el panorama político con mucha fuerza en los últimos años. Siempre existió el uso del poder para beneficio propio, lo que pasa es que ahora se conoce mejor y más pronto. No debería escandalizarnos. La cirugía es una práctica humana que puede y debe aplicarse ante numerosas situaciones. "Ubi pus, ibi evacua", dice el viejo aforismo médico. Sigue siendo un método muy eficaz para numerosas circunstancias de la vida. Por este motivo, el arzobispo le recordó al nuevo rey, con toda la solemnidad posible, que servirse del cargo era la fruta prohibida. Estaba allí para servir y a ello debía dedicarse. Una manera poco original de contestar fue revestirse de todos los símbolos del poder que utilizan externamente los humanos: cetros, coronas, mantos, espadas, tronos… Sólo faltaba la titularidad de miles de fincas y palacios, el número de las cuentas corrientes en diferentes paraísos fiscales, o la capacidad de decisión sobre las voluntades de cientos de personas. No obstante, sí que resultó diferente y esperanzador, asistir a una sesión de góspel en plena ceremonia de la coronación. Un grupo excelente, formado por ocho personas ("The Ascension Choir"), interpretó con gran elegancia y ritmo un "Alleluia" (Salmo 47:6-7a) de la compositora británica Debbie Wiseman (1963- ). La música elegida para la ceremonia fue decisión (al parecer) del propio monarca. Una mezcla de clásico y actual, con presencia del compositor inglés Andrew Lloyd Weber (1948- ) ("Jesucristo Superstar", "Evita", "El fantasma de la ópera") y del escocés Patrick Doyle (1953- ) ("El diario de Bridget Jones" o "Harry Potter y el cáliz de fuego"). Sabia mezcla de compositores y territorios. Servir o servirse, "that is the question", que diría William Shakespeare (1564-1616) en Hamlet. Sin ninguna duda "servir", en mayúsculas, negrilla y subrayado. Como recordaba el arzobispo de Canterbury y tantas otras personas honradas que dedican su día a día a esta actividad. Y nunca "servirse" del cargo para justificar acciones que atiendan cuestiones personales. Que al dejar una representación o una jerarquía, la mano derecha pueda mirar sin problemas a la izquierda y mantenerlas tan limpias como el primer día. En todo caso, que ambas sirvan para marcar el ritmo del góspel, como el que tuvimos ocasión de contemplar en la coronación de Carlos III del Reino Unido.