Buscar sin colores el bien para el campo

Ya que estamos en campaña electoral, me dirijo a los políticos para hacerles llegar nuestras necesidades en el medio rural:

Es necesario una política propia que invierta en mantener vivo este territorio. Para ello, se necesita que sus gentes tengan las necesidades básicas cubiertas y en todas las edades de la vida. Es importante que tengan servicios de calidad respecto a guarderías y colegios para los más pequeños y transporte escolar gratuito, pues son el futuro y quienes el día de mañana van a mirar para el medio rural. Poder disfrutar de una conexión a internet de calidad y un tipo de fibra simétrica.

Para los jóvenes sería de vital importancia apoyarles en sus proyectos, premiándoles si sus proyectos se crean y mantienen en el medio rural.

También reducir los impuestos de manera generalizada y reducir el impuesto de sucesiones.

Para las personas de avanzada edad, es fundamental que cuenten con unos servicios de residencias adaptadas a cada anciano.

Teniendo en cuenta que en el medio rural prima el sector primario, es necesario ayudar y valorar tanto a ganaderos como a agricultores. Poner en valor sus productos con unos precios justos y promocionarlos más y mejor por su gran calidad. Acercar los productos de cercanía.

La PAC debe ser enfocada a las personas que viven de ello y las leyes deben ser hechas y escuchadas desde el propio territorio. Para ello, también, es importante tener un control de la fauna salvaje, como pueden ser jabalíes, osos o lobos. No pedimos una extinción, pero sí un control para que los ganaderos puedan sobrevivir. Respetar la cadena alimentaria, desde lo mas profundo de la pirámide, hasta lo más alto como son los animales omnívoros.

Animales como corzos o venados representan un gran problema para la ganadería. Dado que no tienen controles sanitarios y que se alimentan de la comida y agua de nuestras vacas y ovejas, contaminan a nuestros animales con brucelosis o tuberculina, sin que los ganaderos puedan hacer nada para combatirlo. En el momento en que una vaca, cabra u oveja (rumiantes) son positivas por alguna de las dos enfermedades antes mencionadas, el ganadero tiene prohibido vender cualquier otro animal durante un periodo de tiempo de tres meses y teniendo que volver a sanear. Durante este tiempo, el ganadero se queda sin ningún tipo de ingresos. Pero el problema no sólo es este, sino que tampoco te dejan vender cuando el animal que salió positivo es en realidad, negativo.

Se debe saber que para que el medio rural se mantenga vivo, hay que mantenerlo limpio mediante desbroce y evitar así incendios masivos. Facilitar estos terrenos a ganaderías ovinas y caprinas sería la mejor decisión. Y ante un incendio, se debe de escuchar a las personas que allí viven porque nadie mejor que ellos conoce el terreno o su peligrosidad. Hacer cortafuegos debería ser obligatorio. Necesitamos devolver los montes a sus propietarios, que son los pueblos.

También se debe limpiar alrededor de los ríos para evitar catástrofes como inundaciones, y permitir que entre el sol al río para ayudar a aumentar el número de peces, como truchas.

Para que el núcleo rural esté en condiciones, se debe de potenciar la mejora de los pueblos mediante obras de mejora. Suprimir impedimentos a la hora de realizar una obra nueva, o la mejora de una vieja.

También se necesitan carreteras de calidad y conexiones con los principales núcleos urbanos. Los ancianos y niños en especial necesitan poder llegar fácilmente a los médicos y las farmacias.

Existen a día de hoy partidos políticos que aún no se han comprometido con el medio rural a pesar de haber hecho una gran manifestación para reivindicar los derechos del campo. Se trata de que los políticos que faltan firmen el manifiesto por el bien del campo. No se trata de colores políticos sino de buscar el bien común para el medio rural y que siga viva la ganadería, la ganadería y el medio rural. Aprovecho para recordar a los políticos que no han firmado que las palabras se las lleva el aire y la realidad se hace en papel, escrita y firmadas.