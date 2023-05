¿Y si no cabemos?

El candidato de Izquierda Unida al Principado, Ovidio Zapico, no es minero, ni siderúrgico, ni abogado laboralista: es un autónomo de la hostelería, un empresario del turismo rural. El cambio ya está hecho. De la bocamina de la Camocha a la boca llena de cachopo. Nadie pintaría hoy, como en el Llanes de los ochenta, aquella faltosada "Fai patria, mata un turista" como "Haz patria, mata un policía", "Haz patria, mata un cholo". La patria ha sido uno de los grandes motivos para matar. Después de "Haz patria" nunca va nada bueno.

Asturias es otra. De la anterior queda la mejor tajada de los 5.864 millones de euros que en 2023 van a pagar las pensiones y mantener los consumos. Así vamos librando hasta que muera el último obrero de la industrialización, como mueren ahora los últimos prisioneros de los campos de concentración, en forma de vestigio.

Aquella Asturias obrera que trabajaba bajo tierra o estaba concentrada en fábricas latifundistas ahora es minifundista y en superficie, extendida y aterrazada. Aquí se venía a trabajar y ahora se llega a descansar. Vienen a buscar camas frescas, como antes encontraban camas calientes. Quizá con la nueva ley vuelvan a aprovecharse los hórreos para dormir. Se venden colominas como segunda vivienda, undécima línea de playa, pero cerca de la costa comparado con Castilla.

Dado que se descansa tumbado y se come y se bebe fuera de casa, empezamos a no caber. Ya no hay sitio en la Asturias explanada para terrazas, hay desfiles en los desfiladeros, colas en las sendas turísticas y en el camino de Santi, las piraguas tienen algo de coches de choque, los trenes temáticos van llenos, las bandas de gaitas son flautistas de Hamelín de visitantes. ¿Tenemos tanta superficie para reponer en turismo lo que ocupaba la industria con estos arrugados 10.604 kilómetros cuadrados que Canteli pasaría, como otros hacen a campos de fútbol, a varios millones de terrazas y comercios que le dieran alegría? No creo.

Contra los que quieren desestacionalizar hasta las estaciones de esquí, otros desearán cosas que nos saquen del mapa y que la mujer del tiempo de la previsión meteorológica para Asturias con mal tiempo, es decir, tanto calor como en el resto de España.