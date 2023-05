La cultura política asturiana propiciaría la continuidad

En cada elección, y antes de votar, siempre se ha apelado a la clásica y razonable pregunta de los electores ¿estamos mejor o peor que hace cuatro años? ¿Está Asturias, por tanto, mejor o peor que en 2019?

El empleo, su cantidad y calidad, siempre aportan pistas acerca del progreso y cohesión social de un territorio. Asturias ha mejorado algo esta legislatura. Pero menos que Europa, España o, incluso, nuestras regiones vecinas. Entre los meses de abril de 2019 y 2023 la afiliación creció un 3,6%, frente al 8,3% nacional, que replica el europeo. En Galicia, Cantabria, Castilla y León y el País Vasco también mejoraron los registros astures. Además, evoluciona peor en todos los sectores clave, excepto en la educación que, junto a sanidad y servicios sociales, explican 2/3 del empleo creado. Destaca el hundimiento del empleo industrial y del energético por contraste con el leve repunte en el conjunto de España. Consecuencia, seguramente, de los primeros pasos de la transición ecológica. Tampoco evolucionan bien comercio y hostelería, que suman un 26% del empleo regional. Asturias sigue perdiendo posiciones, presentando además una evolución algo desequilibrada del empleo hacia el sector público cualificado, sin que se adivine cambio de tendencia.

Quizá una consecuencia de la desigual evolución del mercado laboral sea la rapidísima degradación de los indicadores de exclusión social y desigualdad a lo largo del último cuatrienio. La tasa de pobreza en Asturias, según la Fundación Iseak, pasó del 13,9% en 2018 al 20,4% en 2022. Pasa de ser la más baja, tras el País Vasco, del Noroeste, a ser la más elevada. Sucede lo mismo si acudimos a los indicadores de desigualdad, con un índice de Gini que salta de 28,6 a 30,6, sólo superado en España por Madrid, Cataluña y Andalucía. En 2018, solo Aragón y Navarra mejoraban los resultados del Principado.

La negativa evolución en estos indicadores clave está, siquiera en parte, entre las causas de la persistencia en nuestro vaciamiento demográfico. Durante esta legislatura, no sólo hemos bordado la rebaja del hito simbólico del millón de habitantes, sino que la población se redujo más que cualquier otra región de una España que crece, como crecen Cantabria o el País Vasco. Es cierto que durante 2020 y 2021, los saldos migratorios resultaron positivos, alimentados muy probablemente por personas en busca de espacios libres ante posibles confinamientos. Pero siempre sin contrarrestar un saldo vegetativo a la baja, en parte como consecuencia de una sobremortalidad que, durante la pandemia, fue elevada, superior a la de regiones como Galicia, con una estructura poblacional muy similar a la asturiana.

Y es que la degradación de algunos servicios públicos está ahí: un sistema de salud que constituía casi seña de asturianía, muestra preocupantes síntomas de fatiga –listas de espera, sobre todo– propiciando un trasvase, inédito, hacia la sanidad privada. Y nada hace pensar en una mejora: el aumento de la demanda –salud o cuidados por el envejecimiento, que ya vimos que constituyen el principal nicho de empleo, pero también rentas mínimas o vivienda– supera, con mucho, el crecimiento de la base imponible que nutre el erario regional. No es "sadeimasoquismo". Es realidad.

Consecuente con este panorama, la valoración que hacen los asturianos de la última legislatura es negativa, aunque no en las proporciones que los malos datos relativos harían pensar. Las encuestas parecen dibujar una polarización de Asturias en dos mitades. Según el CIS, coincidente con otras encuestadoras, un 31% cree que Asturias está mejor que hace cuatro años y un 23% que está igual, por un 46% que cree que está peor. La valoración del gobierno regional es también negativa, aunque menos que la del gobierno nacional. La mitad cree que se necesita un cambio de gobierno. Y sólo un 35% considera que es capaz de resolver los problemas de Asturias.

Sin embargo, las encuestas preelectorales son unánimes. Salvo sorpresas –la demoscopia no siempre atina midiendo cambios de tendencia– el actual presidente, el Sr. Barbón, aún algo a la baja, renovará mandato. Sería posible, esencialmente, porque una parte significativa, quizá mayoritaria, del electorado ya no espera que el gobierno regional lidere la solución a los problemas de Asturias (de los que, cada vez más, se tiende a culpabilizar a "Madrid") sino sólo a que palie sus consecuencias sociales. Fatalismo coherente con la cultura política asturiana, más tendente a resistir que a la proactividad, y que el envejecimiento potencia. Buena parte de los electores no se pregunta si estamos mejor o peor que hace cuatro años, sino si el gobierno es sensible hacia los más vulnerables. Y ahí, pese a los malos datos, el actual ejecutivo arrasa, con un 61% de aprobación. Y más aún si a quien se valora es a su presidente, bien considerado por un 51% de la ciudadanía. Y cuyo conocimiento y valoración están, y en ello coinciden todas las encuestas, muy por encima de las de los demás candidatos. Con los actuales mecanismos electorales y de investidura, sobre esos datos, y a pesar de la polarización o de la contestación social del medio rural, podría construirse la base para renovar mandato. Otra cuestión es en qué condiciones.

Por tanto, y de confirmarse las encuestas este domingo, estaríamos ante una victoria personal del Sr. Barbón y su equipo de comunicación, buenos intérpretes de las demandas de una parte sustancial de los asturianos. Algo que sus rivales, menos conocidos y peor valorados, no han sabido hacer. Ni mucho menos, cambiar el marco mental dominante entre la ciudadanía del Principado, tarea que requiere ambición y trabajo constante a largo plazo.

Cuestión distinta es que lo que los asturianos demandamos, valoramos y percibimos responda a criterios de racionalidad política y social, especialmente a largo plazo. Pero esa, es otra historia.