Fútbol y racismo

A raíz de un suceso lamentable, muchos han empezado a plantearse si España es un país racista. No creo. Un país racista es el que con sus leyes favorece el racismo. Sudáfrica lo fue durante los tristes largos años del apartheid. No es el caso español, aunque las expresiones racistas de la sociedad no se combatan, igual que sucede con muchas otras amenazas denigrantes y al contrario que en otros lugares donde la convivencia multiétnica está arraigada. Un ejemplo reciente es el fútbol, si bien no es de última hora por la reiteración.

El domingo, cientos de personas fuera y dentro de un estadio emitieron ruidos imitando a los simios y corearon insultos a un futbolista negro tratándolo de "mono" y de "tonto". El árbitro debió suspender inmediatamente el partido que disputaban Valencia y Real Madrid en Mestalla, pero quizás superado por las circunstancias y ciñéndose a unas absurdas directrices colegiadas, no lo hizo. Decidió aplicar el protocolo para este tipo de situaciones y así se lo hizo entender a Vinicius, que después de señalar a algunos de los que le insultaban y tras haber sido víctima de los más repugnantes improperios, indefenso, se había propuesto abandonar. El árbitro le prometió también al jugador del Real Madrid que lo protegería, y cuando minutos más tarde este se zafó con un manotazo de un adversario que le tenía agarrado por el cuello y de otro que le embestía, decidió expulsarlo del campo únicamente a él. Cuando los insultos volvieron a arreciar, tampoco detuvo el juego. Algún imbécil, extrajo de todo este lamentable incidente racista la miserable conclusión de que la víctima denigrada se había despedido irrespetuosamente. Hasta aquí hemos llegado en buena parte por la opinión descerebrada de quienes equiparan al agresor con el agredido, deduciendo que este sobreactúa y provoca. Hay que tomar medidas duras con los racistas, suspender partidos de fútbol allí donde se propague el odio y cerrar gradas. Es la única manera de acabar con la lacra.