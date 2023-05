De tumbados y otros moradores de Babia

Una mañana decides no levantarte y quedarte en la cama por un tiempo indefinido. De momento, dejas suspendidas tus obligaciones, tus relaciones sociales. De momento, no se te echa en falta. No puedes excusarte por enfermedad, quizá sólo por una leve molestia. Te abandonas a una plácida paralización de la actividad cotidiana, escuchando con alivio el trajín de la vida ordinaria a tu alrededor, pero lejos de sus rigores y compromisos. Te apeas del mundo dentro de tu habitación y ya no llegas a recordar cuál fue en última instancia el motivo que te empujó a quedarte del otro lado de la puerta, en el interior del nido protector.

Por incomprensible que parezca, recluirse voluntariamente y encamarse hasta alcanzar el aislamiento definitivo fue y sigue siendo una tentación que no pocos escritores contemporáneos han reconocido y que otros tantos han recreado en sus relatos. Aparte de los tumbados pertenecientes a la ficción literaria, de otros tantos bibliófilos y de grandes escritores con una salud precaria que han gestado sus obras en la cama, los tumbados eran seres anónimos de carne y hueso. Vivían sin afán envueltos en un aura de leyenda y luto. Existieron en la España del medio siglo pasado y, al parecer, también en Francia a principios del XIX. Los tumbados no perdían necesariamente el contacto social porque recibían visitas, como los enfermos. Iban perdiendo capacidad motora, pero la posición horizontal les permitía un cambio de perspectiva en medio de los días dulcemente ociosos. Los tumbados optaban por el silencio social y demostraban tener control sobre el cuerpo y la mente, por lo que no eran enfermos, aunque como estos desconocían su desenlace. El retiro y aislamiento, con o sin postración, no es un fenómeno exclusivo de las sociedades occidentales. Con características culturales propias, los hikikomori son jóvenes japoneses desconfiados que se encierran en sus habitaciones y cortan toda relación con el mundo exterior por presión social, para eludir las exigentes responsabilidades. Sin embargo, estos jóvenes no escapan al catálogo de síndromes y síntomas. Sin la horizontalidad que conlleva la postura del tumbado, es parecido a habitar los territorios imaginarios o "estar en Babia", para Julio Llamazares, un espacio de remanso y dejación donde poder depositar el desencantamiento con la realidad y ensimismarse. Pero las causas concretas del encamamiento o encierro, ya sea indefinido o por temporadas, se desconocen. Rosa Montero y Soledad Puértolas, quien hace tiempo expresaba que la enfermedad había sido decretada por esta sociedad, admitían la tentación de rendirse y fracasar antes de que los demás te den por fracasada. De forma inconcreta, quizá se deba al contexto de recesión, miseria moral, incertidumbre, condiciones climáticas adversas, competitividad y rivalidad, desengaños e impotencia, innovaciones vertiginosas… Durante el confinamiento, sin embargo, hubo a quien la reclusión le permitió un disfrute en la autocomplacencia que la vorágine le negaba. Con mayor o peor fortuna, recurrimos a los profesionales que creemos adecuados para afrontar los tipos diversos de autoexclusión moderna. En ese modo de proceder que consiste en anteponer un profesional para cada dolencia, la pericia de las educadoras sociales es precisamente incorporarse a la vida cotidiana de "los pacientes", hacerla más llevadera y mediar con serenidad entre sus peculiaridades prácticas y el mundo común más inmediato, aunque no puedan satisfacer a ambas partes, lo cual es meritorio. El otro día escuché en un corrillo de bar a alguien que en sus plenas facultades decía: "Estos tiempos están para tumbarse y no levantarse por un tiempo". Algunos opinarán que no merece más atención.