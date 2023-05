Víctor Erice devuelve la mirada en "Cerrar los ojos"

Treinta años ha tardado Víctor Erice en volver al largometraje. Aunque no había dejado de hacer cine –"en realidad nunca me he ido", decía Godard, algo molesto, al ser preguntado por su "regreso" tras su aventura fuera de los circuitos comerciales en los setenta–, el estreno de un nuevo largo tras "El sol del membrillo" era todo un acontecimiento cinematográfico. La película relata la desaparición años atrás de un actor (José Coronado) en mitad de un rodaje, y toma el punto de vista del director de aquel proyecto interrumpido. Desde el mismo inicio se pueden ver similitudes entre el personaje que interpreta con infinidad de matices Manolo Solo y la experiencia del propio Erice, pero reducirlo a esto sería quedarse en la superficie.

Más que un testamento, "Cerrar los ojos" parece un libro de recuerdos, aprendizajes y conclusiones cinematográficas y vitales –ambos aspectos acaban por ser intercambiables–, y una síntesis de todos sus caminos posibles: desde los juegos primitivos con la imagen en movimiento hasta la modernidad, pasando por "Río Bravo", por Sternberg o incluso por cerrar el círculo de su trabajo con Ana Torrent. El final supone una fascinada identificación del camino del director con la ficción que se representa en la pantalla, en la película inacabada por sus protagonistas; asume que el regreso de la vida y experiencia pasadas (pero también las posibles futuras) sólo se dará a través del cine. En ese sentido, es una estructuración de los recuerdos mediante el cine, sin caer en la vertiente de esta idea –tan abusada recientemente– que recurre a la acumulación de referencias directas, unívocamente vinculadas con el momento en que se vivieron. Erice va más allá. El personaje de Manolo Solo quiere olvidar lo vivido, pero también que su amigo perdido lo recuerde. Es una pelea con el recuerdo, y de ahí que tenga tanto sentido que el planteamiento final, que a priori hemos visto en otras ocasiones, tenga una vuelta de tuerca en la que la pantalla devuelve la mirada y no es solamente una herramienta pasiva para los protagonistas. No es una película que llame la atención sobre todas sus imágenes de forma tan directa como sus trabajos previos, lo cual puede inducir inicialmente al error de pensar que Erice se ha alejado de su lirismo más reconocible y que se ha plegado a un tipo de cine alejado de sus preocupaciones estéticas. Aunque esta sospecha pueda ser comprensible en los primeros compases de la película (una vez pasada la introducción), el conjunto demuestra que todo ello es parte de un diálogo entre lo viejo y lo nuevo en la vida y el cine de Erice, y no necesariamente una enmienda a la totalidad. La manera más evidente en que se manifiesta este diálogo es en el choque entre lo analógico y lo digital, un enfrentamiento entre dos tiempos y dos formas de hacer cine: la primera, la que para Erice termina con su intento de adaptación de "El embrujo de Shanghai" de Marsé; la segunda, la que hace uso de todos los recursos asimilados por el director a lo largo de su vida, desde ahora también la nuestra.