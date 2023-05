Una especie de catarsis antirracista parece haberse desatado a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales debido al "caso Vinicius". No muchas horas después de los sucesos de Mestalla, la Policía se encargó de detener a los cuatro ultras del Atlético de Madrid que colgaron el muñeco vejatorio del puente de la M-11 el pasado enero y a los tres del Valencia que llamaron mono al brasileño mientras emitían sonidos simiescos, algo que no les habrá costado mucho reproducir dada su ínfima categoría de primates. Ha llovido, desde que se colgó el monigote, y cabe sospechar que si la repentina eficacia de las autoridades coincide con el hecho asombroso de que los políticos descubran ahora que en España hay comportamientos racistas se debe a la proximidad de las urnas. Puede que también tenga que ver que la ONU y otras instituciones internacionales se hayan apresurado a intervenir en la condena del orfeón del Ku Klux Klan de Valencia contra un jugador de raza negra. A su vez, el fútbol español no puede sumar más descrédito del obtenido hasta ahora este año, sumados los escándalos del arbitraje, en concreto el "caso Negreira", y la culminación del odio racial por medio de los cánticos denigrantes de un estadio.

Los que insisten de una forma tan obcecada como estúpida en que Vinicius no debería rebelarse contra quienes le denigran son parientes lejanos de aquellos que preferían la templanza contemplativa a la defensa de los derechos civiles. No voy a decir que Vinicius sea Rosa Parks señalando a quienes lo insultan llamándole mono desde la grada de un campo de fútbol pero el asunto de fondo es el mismo: la exigencia del respeto al ser humano sobre todas las cosas. Hay que seguir cerrando las gradas de los estadios que destilan odio y situando donde les corresponde a los que dicen condenar las actitudes racistas y acto seguido ponen peros y excusas. Mayormente, el periodismo deportivo de baja estofa.