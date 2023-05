La pregunta y la información

En los últimos días, LA NUEVA ESPAÑA nos ha ofrecido una interesante información recogiendo la opinión de los asturianos sobre el estado de nuestra región. La mayoría de los encuestados opinó que Asturias ha empeorado en los dos últimos años, casi un tercio piensa que sigue más o menos igual y un optimista sector, con un nada despreciable 22%, cree que ha mejorado. Curiosamente (quizá, mejor, preocupantemente), entre esos ciudadanos que opinan que la situación ha mejorado hay una mayoría de jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años; sería interesante saber si esos jóvenes son estudiantes y les va muy bien o si están buscando trabajo, en cuyo caso quizá no les vaya tan bien. Probablemente estén entusiasmados con la propina por la mayoría de edad, el descuento en Interrail y la lluvia de viviendas.

Pienso que es normal que haya un sector optimista, pero posiblemente no todos los ciudadanos incluidos en ese grupo hayan entendido bien la pregunta que se les ha hecho: no se les pregunta cómo les ha ido a ellos a título individual, sino cómo le va a la región y, a mi entender, cómo le va a la región desde el punto de vista económico, que es la pregunta que debemos hacernos en estos momentos antes de depositar la papeleta. Desde este punto de vista, la opinión a bote pronto no es la más fiable. Como todos sabemos, hay un índice técnico y aséptico para juzgar sobre la salud de una comunidad autónoma, bastante más seguro. El Instituto Nacional de Estadística publica regularmente la evolución del Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma, lo que permite deducir con claridad la evolución económica de cada región y la de Asturias en nuestro caso. Del estudio de este índice podremos obtener numerosas conclusiones. Yo voy a poner el foco en la evolución del PIB de las distintas comunidades autónomas en el periodo comprendido entre los años 1975 y 2019, siguiendo el estudio de FEDEA titulado "Series largas de algunos agregados económicos y demográficos regionales" que –a precios constantes y euros de 2010– recoge los PIB de cada comunidad en los dos años citados. De la comparación entre los PIBs de ambos años obtengo un índice de crecimiento de cada comunidad durante el periodo, que se refleja en el gráfi co superior. El menor índice corresponde a Asturias.

Supongo que el dato será suficiente para que los optimistas se lo piensen mejor. Por otra parte, Asturias aún no ha recuperado en 2022 el PIB anterior a la epidemia, lo que ya han hecho otras diez comunidades. Y un recordatorio: ya saben que es imposible obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo de siempre.