Llegó el referéndum del "Cepxit"

De todos los votantes que hay en Asturias, los que más van a tener que reflexionar en esta jornada de reflexión tendrán que ser los sierenses. El actual alcalde socialista, Ángel Antonio García González –conocido como Cepi, al igual que el edificio del Centro Polivalente Integrado de Lugones, que no se llama así por casualidad– ha situado en lo más alto el listón moral de cara a las elecciones municipales de mañana. No es que Siero lleve años luchando por ocupar un lugar alto en la región, sino que tal parece ahora dar el salto internacional y perseguirlo en el mundo.

En un vídeo que subió el jueves por la noche, Cepi (el alcalde, no el edificio) comparó el referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016, el del Brexit, con lo que ustedes, queridos lectores, van a hacer mañana, si tienen a bien. Ángel Antonio García González, alcalde polivalente (como el edificio), aparece en esa grabación después de unas imágenes sobre aquellos días de tribulación política en el Reino Unido, cuando Cameron pedía a la gente que votase para permanecer en la UE y el ultraderechista (ahora llamado iliberal) Nigel Farage celebraba el amanecer de un país independiente.

Tras esta dosis de terror político con aires de la serie "Black Mirror" y con una música de coro cinematográfico, Cepi ocupa la pantalla para explicar a la ciudadanía qué fue lo que pasó aquella jornada en el Reino Unido: "Los gobernantes convocaron un referéndum creyendo que no iba salir, para atender a la minoría populista. La mayoría de la gente no fue a votar creyendo que no iba a salir, pero otros sí fueron a votar y salió. Salió. Y quienes no fueron a votar, salieron a la calle en masa para pedir una repetición, pero ya era demasiado tarde. Esto no se trata de modas. Ni de lo que haga tu amigo. Ni de ser seguidor de un equipo. Ha costado mucho llegar hasta aquí". Y luego, ya a ful de épica, salen los integrantes de su candidatura uno a uno recordando a los ciudadanos que "la mayoría de personas en el mundo no pueden votar. Si no votas, otros votarán por ti. Tú decides tu futuro, nuestro futuro".

Original la propuesta es. Un poco frenética, también. Lo único peligroso de plantear las municipales como una suerte de referéndum del "Cepxit" es que algún votante se líe y piense que va a decidir si Siero debe abandonar la UE desde el próximo lunes o que opta a la alcaldía del municipio un señor llamado Boris Johnson que acaba de mudarse a Valdesoto.