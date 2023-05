Si, tal como se empeñaron los dos grandes partidos, estas elecciones eran un plebiscito sobre la gestión del actual Gobierno nacional de Pedro Sánchez, está claro que Alberto Núñez Feijóo puede afirmar que en España comienza un cambio de ciclo. El PP arrebató al PSOE comunidades y alcaldías significativas, la Península se tiñe de azul. Los socialistas resisten en Asturias, aunque el mapa político ha sufrido una buena sacudida. El sprint final no fue acto para cardiacos. Y queda el recuento del voto emigrante, el viernes, para apurar aún más el escrutinio.

Adrián Barbón puede aferrarse a la idea cierta de que es uno de los dos barones socialistas en condiciones de conservar el poder, en buena medida gracias a su tirón personal. Por algo escondió cuidadosamente el anagrama del PSOE a lo largo de su campaña y procuró identificarse solo con la bandera de Asturias. Pero el golpe municipal, con la pérdida de concejos importantes, no entraba en las previsiones de los dirigentes socialistas asturianos. Solo sus alcaldes más carismáticos resistieron con holgura. El PP le pisa los talones en la autonomía y la derecha ya supera en votos a la izquierda en la ciudad más poblada, Gijón, clave para ganar unas elecciones autonómicas. Viendo de dónde venían, los populares, con Diego Canga a la cabeza desde hace solo seis meses, obtienen un gran resultado.

Para gobernar, el PSOE necesitará apoyos, principalmente de IU, en condiciones de actuar como palanca fuerte para presionar, pero también de Podemos y/o Foro. La coalición muestra una base muy estable, con la que puede colocar contra las cuerdas a los socialistas con algunas propuestas incómodas que los obligarán a retratarse. Cualquier reforma estatutaria, no obstante, va a precisar del concurso del PP. Ojalá no lamentemos que la complejidad de las alianzas que empezarán a tramarse a partir de este momento traigan más años de parálisis para el Principado en un instante crucial para evitar el retroceso.

En general, los electores ya no confían mucho en los experimentos y han replegado posiciones hacia los partidos de siempre. Salvo Vox, que dobla resultados, capitalizando el descontento más radical. A Podemos era imposible que su surrealista disputa, con la candidata asaeteada por los suyos, no acabara por costarle caro. La desaparición de Ciudadanos estaba cantada y Foro conserva un escaño a rebufo del tirón de Gijón. Allí donde su gestión ha resultado más penosa, como en el Occidente por el abandono de las carreteras, el Oriente por el lobo, o las Cuencas por su desertización industrial y urbana, el PSOE ha recibido un varapalo. Debería tomar nota. Gobernar no es únicamente hacer declaraciones empáticas y grandilocuentes, ni responder a cada demanda con una ley o una ayuda.

El dominio del PSOE en la política asturiana en los últimos cincuenta años adquiere tintes casi absolutos. En todas las elecciones, excepto en las de 1995, ha sido el partido más votado –en 2011 Foro, con menos sufragios, obtuvo un diputado más por efecto del sistema electoral–. Esa falta de competitividad electoral constituye una anomalía regional. Después de años de zozobra y contaminación interna por rupturas fratricidas, el PP empieza a ver la luz. No parecía buena táctica cambiar de líder y mover los muebles a cada revés. Lo que vaya a depararle el futuro dependerá de sus pasos en los próximos meses y sigue contando con Alfredo Canteli en Oviedo como un activo descollante.

Los asturianos han decidido, desterrando ese fatalismo que a muchos les lleva a desconfiar de sus propias instituciones para arreglar las cosas o les invita a abstenerse. Asturias necesita, nunca nos cansaremos de repetirlo, una estrategia para crear riqueza que sitúe a las empresas y los problemas reales de los electores en el centro de las preocupaciones. El próximo Ejecutivo tendrá que poner el foco en la economía, tejiendo complicidades que disparen el empleo e impulsen el bienestar de los ciudadanos aliviándolos de cargas –incluidas las fiscales– y papeleos. La sanidad, emblema positivo del Principado, da síntomas de agotamiento. El invierno demográfico pasa factura a la educación vaciando las aulas. Sin actividad y crecimiento, sin encarar a tumba abierta las dificultades, llegará un día en que ni tan siquiera podrán taparse las heridas. Hay que empezar a gestionar en serio.