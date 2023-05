El corazón del PP vuelve a latir en la región

No estaban tan lejos. El PP se quedó a dos únicos diputados de alcanzar al PSOE y a solo uno de que el bloque de la derecha consiguiese desalojar a Barbón del Gobierno, a falta de contabilizar el voto emigrante. Hubo efecto Canga. Y aunque no completó la remontada, acarició lo que hubiese sido una gesta electoral. Qué razón tenía Barbón con aquello de "esto no está ganado". Quizás ese mensaje le salvó del vuelco, movilizando al voto socialista hasta el último minuto. Pero no debe despistarse. El final del escrutinio dejó la emoción de un diputado pendiendo entre PP y PSOE por un puñado de cientos de votos. Ese escaño que hubiera cambiado todo de ir a parar a los populares, que hubiese abierto la puerta a un Gobierno del centro-derecha en la región. El corazón del PP vuelve a latir con fuerza en Asturias tras años ávido de adrenalina. La medicina llegó de Bruselas y ahora hay que ver si lo hizo para quedarse. No era un placebo. Y los resultados le avalan.