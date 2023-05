El esfuerzo de Pumares tiene recompensa

Con el escrutinio avanzando y sin rastro de Foro Asturias en la Junta General del Principado, la alegría por el resultado cosechado en Gijón –donde Carmen Moriyón tiene todas las papeletas para volver a convertirse en Alcaldesa– no ocultaba la desazón de la militancia forista porque el trabajo de Adrián Pumares durante la presente legislatura no tuviese recompensa. Pero de pronto llegaron los votos necesarios –en buena parte gracias al impulso moriyonista en Gijón– y el logotipo de Foro aparecía ya en la pantalla. Se celebró casi como un gol en el descuento entre los presentes en el hotel gijonés donde los foristas pasaron la noche electoral. Entre gritos y aplausos. Y no era para menos. Mantenerse en el Principado supone mantener vivo a un partido que durante estos últimos cuatro años vivió una profunda refundación para dejar atrás su pasado casquista y mirar al futuro con optimismo, reivindicando un proyecto "imprescindible en Asturias". Será de la mano de Adrián Pumares, a quienes todos sus compañeros de partido han alabado su gestión como candidato y que ahora tiene otros cuatro años por delante para afianzarse como alternativa en la política regional.