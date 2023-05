Según lo previsto; mañana, ya veremos

Los resultados electorales autonómicos no han diferido mucho de lo previsto: mayoría suficiente de las fuerzas con vis atractiva de izquierda. En ese ámbito, hay que señalar la notable mengua de Podemos y la absorción parcial de su voto por Convocatoria (IU). Crecimiento del PP y de Vox, notable el del PP. Disminución de Foro (pierde 1). Desaparición de Ciudadanos (tenía cinco escaños). SOS Asturias no consigue representación en la Xunta.

Por otro lado, es notable la subida de la participación, que contradice las manifestaciones habituales contra la política de los ciudadanos.

A partir de mañana lo que se dirime es cómo se forma el Gobierno, es decir, si Convocatoria por Asturias (IU y coaligados) o Podemos entran en él o pactan desde fuera. Ciertamente, IU ha manifestado con insistencia que quiere estar dentro. Creo que Barbón intentará gobernar en solitario con acuerdos externos.

Y, por supuesto, queda la incógnita del voto emigrante, cuya participación se desconoce y sobre cuyo fundamento actual cabría establecer algunos reparos.

En cuanto a los que no entran, uno manifiesta que las urnas no han sido justas con Ciudadanos —aquí y en algunas localidades, como Xixón—, que ha ayudado a la estabilidad presupuestaria y ha tenido posturas razonables. Pero, aparte de sus errores o aciertos, los votantes castigan casi siempre a quienes pactan con los gobiernos y, además, estos partidos "de centro" (piénsese en UPyD) funcionan como fuegos fatuos en el entusiasmo de los ciudadanos: producen una llamarada que se extingue enseguida.

De las demás formaciones solo aludiré a Suma Principado: jamás entendí cuál era su esperanza ni por qué se presentaba: sus resultados son los previstos. Si otra cosa soñaban, disparataban.

En las principales ciudades, Mieres, Avilés, Uviéu, Xixón, Llangréu, Siero, también se han cumplido las expectativas; en algunas de ellas, como para el Gobierno autonómico, queda pendiente la formación de mayorías claras. Destaca, en cualquier caso, el crecimiento de Foro en Xixón, menor de lo que se pronosticaba, crecimiento que se debe, sin duda, a la persona de su cabeza de lista, Carmen Moriyón. Atentos a los acuerdos.

Para terminar. Uno no puede dejar de sentir una especie de lástima melancólica por aquellas formaciones que han puesto todo su empeño y su ilusión (y algún dinero) no solo para no lograr éxito alguno, sino para obtener un triste o un tristísimo resultado.