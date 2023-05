Estaba claro que no iba a ser Asturias la excepción que confirmase la regla de que Ciudadanos –ese partido de centro liberal que en 2015 tocó el cielo con las manos y que parecía llegado para dar el empujón definitivo que le faltaba (y le falta) a España hacia la madurez democrática en las urnas– se hunde. Mucho menos esa Asturias que sale a votar con las papeletas metidas en el sobre desde casa era la indicada para dar una alegría a Manuel Iñarra y los suyos, a quienes honra no ocultar ni negar la evidencia desde el minuto uno que empezó el escrutinio. La esperanza es lo último que se pierde y un diputado, tan solo un diputado –fueron 5 en 2019 y más de 74.000 votos frente a los 4.800 de este 28M– habría servido para desatar la euforia en la sede. Iñarra se dedicó él mismo a abrir la puerta a todo el que llegaba al piso en la noche electoral. No tuvo mucho trabajo. Él asegura que la deja abierta para seguir adelante con Cs y que solo toca aguantar y recomponerse. Pero los naranjas han desaparecido de todos los parlamentos en liza este domingo. Otra vez tendrá que ser.