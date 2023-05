La candidatura industrial en las elecciones de 1869

Revisando documentación directa de los protagonistas de la industrialización de Asturias y muy centrada la búsqueda en la correspondencia personal y comercial de los iniciadores del proceso, me encuentro en las postrimerías del año 1868 un documento manuscrito de Pedro Duro Benito, facilitado por Javier Álvarez, en el que plantea una postura conjunta de los industriales asturianos cara las primeras elecciones directas para las Cortes constituyentes de España a celebrar a partir del 15 de enero del año siguiente. En ellas podrán participar los varones mayores de 25 años.

Asturias no alcanzaba los seiscientos mil habitantes y el número de electores era de 122.359 subdivididos en los distritos electorales de Avilés, que aglutinaba al 50,36% de los votantes, y Oviedo con el resto. La participación fue significativa con un nivel de abstención de sólo el 18,9% en Avilés y una cuarta parte en Oviedo. El número de personas con derecho a voto era de un millar menos que el de residentes ausentes del Principado en las pasadas elecciones autonómicas.

D. Pedro, socio fundador y administrador de Duro y Cía, la empresa industrial más importante de Asturias y un elevado índice de empleo, había tenido con anterioridad muchos contactos con los representantes políticos desde los inicios de la industrialización, incluidas "Las observaciones sobre la metalurgia del hierro comparada entere España e Inglaterra" (1864) o las "Contestaciones al interrogatorio de la Comisión Especial Arancelaria" (1866). Disfruta del prestigio de la medalla de plata en la Exposición de París y contabiliza 800 trabajadores en factoría de La Felguera.

Nunca se mantuvo ajeno a las cuestiones políticas aprovechando las tertulias en la temporada de baños de Las Caldas coincidiendo con su amigo Sagasta, los encuentros con otros protagonistas como Serrano, Figuerola o Prim. Las meriendas en Villa de Langreo invitados por Camposagrado y la presencia ocasional de sus consuegros María Cristina y el Duque de Riánsares y otros destacados prohombres y empresarios asturianos y los paseos en Somió con los Pidal. Fue frecuente su visita a las Cortes y a los ministerios a fin de velar por los intereses del colectivo de los ferrones.

Siempre intentando coordinar los intereses del colectivo empresarial y la política de aranceles de los sucesivos gobiernos y su voluntad de potenciar el desarrollo de la red viaria y la difusión de ferrocarriles por el territorio español, dada su repercusión en la producción de railes y otros efectos industriales. Aspectos claves para salir del vetusto modelo productivo asturiano que llevaba al hambre y a la emigración forzosa. Se queja con frecuencia de la escasa duración de los sucesivos gobiernos que imposibilitaban una adecuada política industrial.

Se dirige en el manuscrito a los electores de los concejos asturianos recordando las elecciones a diputados a Cortes, las fechas y quienes tienen derecho a votar. Indicando que es el momento de unir fuerzas para nombrar a aquellos que se comprometan a defender la industria y aseguren la reforma arancelaria para que no sucumba la industria nacional.

A nuestro modo de ver, dice, tienen menos importancia para esta provincia las cuestiones políticas que las industriales, y diremos para probarlo, que se aproximan a 40 millones de reales los que dejan hoy en ella las minas de carbón, las fábricas de la Felguera y Mieres y el ferrocarril de Langreo. En esta cifra no viene incluidos como se ve los gastos de las fábricas de la Vega en Oviedo, ni la de Trubia; tampoco se incluye la de Arnao, las molderías, las de vidrios, manteca, tenerías, conservas y otras, que bien puede asegurarse dejarán otro tanto.

Añade: "si, con malas condiciones se obtienen ahora estas ventajas ¿a cuánto ascenderán cuando tengamos ferrocarriles industriales, buenos puertos y capital barato? No es fácil decirlo, pero bien se puede asegurar que la provincia de Asturias será una de las que figuren en primera línea cuando pueda beneficiar económicamente los ricos productos que encierra su suelo. La mayor parte de los asturianos, están interesados más o menos directamente, no sólo en que no perezcan las industrias actuales, sino en que vayan en aumento para que abunde el trabajo y circule el dinero, y como esto no sucederá si se rebajan los derechos inconsideradamente, necesitamos mandar a las Cortes personas que nos defiendan. En tales circunstancias creemos llegado el momento de reunir nuestras fuerzas y nombrar diputados a los que se comprometan a defender la industria, sin preguntarles cómo piensan en política; "sabemos que son hombres de bien y esto nos basta". Concluye subrayando que "los industriales que suscribimos no somos enemigos de la libertad, la creemos por el contrario muy conveniente, más como con libertad sólo, no se come, nos defenderemos en el terreno hasta donde nos sea posible para asegurar el trabajo, que es el que nos da de comer".

En el listado propuesto figuran el Marqués de Camposagrado, socio de la fábrica de la Felguera y hacendado; Manuel Sama, gerente del ferrocarril de Langreo; Adolfo Bayo, socio de D.F, diputado que defendió la industria en las Cortes; Plácido Jove y Hevia, sujeto muy competente en las cuestiones económicas que defendió a las industrias del carbón y hierro ante la Comisión para la Reforma de los Aranceles; José H. Álvarez Borbolla; el señor Pedregal; Juan Lorenzana, ministro de Estado; Servando Ruiz Gómez; Francisco de Elorza, director que fue de la fábrica de Trubia; Antonio Ansiola, ingeniero de minas; Francisco Bayo, ingeniero industrial y Tomás Velasco, del concejo de Gijón.

De todos los relacionados resultaron electos en esas primeras elecciones directas por el Distrito ovetense el Marqués de Camposagrado, de la Unión Liberal, con el mayor número de votos, seguido de Álvarez Borbolla del Partido Progresista. En el área de Avilés fue elegido con el mayor número de votos Álvarez Lorenzana, periodista y diplomático, por la Unión Liberal, Los electos presentan perfiles profesionales vinculados con la abogacía la mayoría, pero aparecen ingenieros, administradores, banqueros y periodistas. La Unión Liberal es la más votada (6), le sigue el partido Progresista (3) el Tradicionalista (2) y el Partido Demócrata, en la figura de José Echegaray como único representante.

"Esgrimidas las razones en que se apoya la candidatura y hechas las propuestas tan sólo resta solicitar el voto" y acaba haciendo una pregunta y un exhorto a participar: "¿Quieres asegurar el triunfo? Pues vota por ellos sin que te detengan la pereza ni el temor y la victoria es nuestra".