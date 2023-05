¿De dónde nacen las canciones?

La canción tradicional, que se transmite oralmente desde los tiempos de nuestros mayores, se conformó y tomó carta de naturaleza allí donde se instaló y creció a través de sus intérpretes. Asturias, y Cangas del Narcea es un claro ejemplo de ello, demuestra cómo esto se hace realidad.

Me gustaría referirme a una canción del más puro estilo asturiano, lo que denominamos "asturianada". Pero antes, y aunque es algo ocioso, ofreceré mi reflexión sobre lo qué es una "asturianada". Me permito apuntar –para los no versados en el tema– que se trata de una melodía, normalmente cantada a voz sola, o con acompañamiento de gaita y también de otros instrumentos, (que no deberían desnaturalizar su esencia) y que discurre por orografías melódicas de dificultad extrema, por tesitura y por dificultad melismática. No hay que olvidar tampoco el conocimiento del estilo que, con el tiempo, varía al paso de los distintos cantantes que van modificando la interpretación y por tanto la propia "asturianada". Esto ocurre con más frecuencia si esos intérpretes son artistas que tienen el reconocimiento del público en general, y cuanto más grande sea ese público, más se instala en la tradición oral.

Pero vuelvo a la canción. No se cuando pudo llegar ni cómo "Puertu Ventana" a Cangas del Narcea. Yo la aprendí de mi tío Victorino "El Químico", allá por los años 60 cuando de niño iba a la escuela pública en la Villa de Cangas. En esa época empecé a interesarme, de alguna manera, por las "asturianadas" que oía de mis mayores: mi padre, mi tío y otros… entre los que estaba el gaiteiro "Fariñas", el primer gaiteiro con el que canté, y del que recuerdo una frase que me decía en broma: "este nenu tien más voz que la mía gaita".

Perdón por la autocita, pero cuando tienes pocos años tiendes a creerte las cosas que te halagan. Luego, de adulto, descubres que eso sigue siendo así… Quiero decir con esto que la subjetividad es algo consustancial al ser humano y si nos queremos referir al arte del canto, aunque sea el tradicional… también.

En el año 1963, año del asesinato de Kennedy, que vi en Madrid en una de aquellas televisiones en blanco y negro de la época y que me impactó muchísimo, como a todo el mundo, llegué a la capital y estuve durante dos años viviendo con unos tíos míos y vendiendo zapatos. Aquello no era lo mío, y regresé al pueblo, alternando mi casa natal de Pixán con la de mis tíos en Cangas, y así viví mi primera época de mocedad, pero ya con la idea de regresar a Madrid. Pasaron muy pocos meses antes de hacerlo, y aterricé en el Centro Asturiano de la mano de José Rodríguez, el llamado Maestro Casanova. Él fue quien convenció a mis padres de que debería estudiar para ser un cantante que tuviese alguna posibilidad de vivir de ello. Recuerdo con toda claridad el comentario que hizo mi madre, Oliva –que como todas las madres son más listas que los hijos y más pragmáticas– cuando le dije que quería volver a Madrid a cantar… me preguntó: "¿y de qué vas a vivir?". Esto era pragmatismo absoluto, el pragmatismo de una madre de cuatro hijos de aquella Asturias de un pasado que vivía con pesimismo el día a día. Con el tiempo pude demostrarle que mi fantasía se hizo realidad. Justo en esta época fue cuando mi padre iba a segar hierba a los pueblos de Leitariegos, y me han contado que estaba muy ilusionado porque con el sueldo que él ganaba segando, podría comprarme un traje que, en aquel entonces –año 1967– costaba la "fortuna" de 20.000 pesetas. Fue hace poco menos de una semana, que un vecino de los pueblos aquellos de la zona de Leitariegos donde mi padre Antonio fue de jornal –como por entonces se decía– a segar a guadaña, me recordó esta anécdota de él. Por cierto, era un gran segador y un excelente cantante de asturiano.

Esto me hace reflexionar cómo los trabajos del medio rural facilitaban, en aquellos días, emprender negocios o mejorar la vida. Por ejemplo, la sede central de Reny Picot en nuestros días –en la madrileña calle de Alcalá, nº15– se fundó con el dinero del abuelo del empresario Paco Rodríguez, que provenía de las ganancias que le daban una pareja de bueyes dedicada a las distintas formas de transportes que había, por aquellos años, en la zona occidental de Asturias, según me contó en más de una ocasión mi amigo Paco.

Volviendo a la canción "Puertu Ventana", no puede faltar el recuerdo a un personaje del siglo pasado que fue una de las referencias más significativas que ha tenido la canción asturiana en Cangas del Narcea. Naturalmente, me refiero a "Lulo Serrador", cuya herencia sigue viva hoy en José Agudín, "Pepe Calao", que, a sus 96 años, es capaz de cantar las canciones de Lulo con un estilo impecable.

Y allí, en mi Cangas natal está tomada la foto que acompaña este artículo. Siempre tuve un buen caldo de cultivo en lo que fueron y son las tradiciones de donde nací. Fue tomada delante de la vieja capilla de Pixán, por aquel entonces Peján, el pueblo del mal nombre –que decían las primeras monjas que tuve como maestras– y la boda es la de mi tía Irene, hermana segunda de mi madre y mi tío Victorino, más tarde llamado "El Químico". Pasé una parte de mi vida con ellos cuando era un niño, en la Villa y fueron mis segundos padres.

Precisamente en esa fotografía se puede distinguir a uno de los maestros de la gaita de la zona suroccidental que fue el referente del mediático Fariñas. Me refiero a Dionisio de la Regla, que con toda probabilidad debió ser el primer gaitero que yo escuché, aunque naturalmente, no me acuerdo.

Al volver a contemplar esta boda, da en pensar que las uniones matrimoniales de la época y de la zona, como en muchos otros sitios, significaban la ampliación de una familia que siempre, o en la mayoría de los casos, era para toda la vida, y los lazos de unión fortalecían la sociedad de una manera firme. Eso es algo que hoy ya casi no sucede. Quizá no siempre "cualquier tiempo pasado fue mejor", pero en algunos aspectos desde luego que era así. En mi caso, así fue, aunque he de reconocer que después de una larga vida de profesión en las distintas facetas de la música, tengo motivos para estar satisfecho y es, indudablemente, gracias a las muchas personas que han creído en mi, apoyándome en mi vida personal y, sobre todo, profesional.