¿Qué será de nuestra presidencia europea?

La política española se acaba de ver fuertemente sacudida. En primer lugar, por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Y horas después, por el adelantamiento de las legislativas por parte de un presidente del Gobierno que se había implicado a fondo en la campaña de su partido, el PSOE. Pedro Sánchez, incapaz de gestionar la insostenible situación política, asume con su huida hacia adelante la derrota sufrida en ayuntamientos y comunidades autónomas.

La reacción desesperada de Sánchez, que en lugar de escuchar los mensajes de la ciudadanía se lanza a apostar en un órdago guiado por intereses personales, ha forzado un importante número de decisiones y situaciones. Mi primera reflexión tiene que ver con una de estas decisiones.

Ciudadanos, como ya saben, no participará en la nueva convocatoria del 23 de julio. Los malos resultados del pasado domingo –el electorado no nos contempla ahora "como un vehículo político transformador", dijo ayer el secretario general y compañero mío en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez– han llevado a la dirección del partido a tomar esta determinación. Sin duda difícil, pero, en mi opinión, sensata y realista: estamos en un contexto de fortísima polarización plebiscitaria que no va a corregirse a corto plazo.

Mi segunda reflexión tiene que ver con otra de las consecuencias del adelantamiento electoral: la repercusión del terremoto político en la presidencia de turno española de la UE, que empieza el próximo 1 de julio.

Les hablaba, hace dos semanas, de la legislatura de las ocasiones perdidas: perdidas por el Principado en particular y por La Moncloa a nivel nacional. Por desgracia, lo peor estaba por llegar. Todas las declaraciones retóricas de Sánchez sobre la Unión Europea y la importancia de la presidencia quedan por los suelos. Estamos pues ante otra oportunidad perdida: desde 2010 España no asumía este papel, que no volverá a tener hasta 2037. Era el momento de presidir en una situación complicada e importante para Europa, y de hacerlo con posiciones firmes y claras para liderar los consensos y poner sobre la mesa las prioridades europeas y españolas.

No va a ser así. Tiramos por la borda la oportunidad de sumarnos al liderazgo de Francia y Alemania, de dirigir durante un semestre las políticas europeas en capítulos tan trascendentales como las transiciones digital y verde, la regulación de la Inteligencia Artificial, la nueva estrategia industrial o las relaciones con América Latina. La presidencia implica seis meses de marcar el rumbo con claridad y energía a los que hay que llegar preparado, tener una agenda clara y no vacilar en las prioridades. Todo ello se deja de lado porque para Sánchez es mucho más importante su supervivencia política que los asuntos de Estado y que la defensa de los intereses españoles en Europa y europeos en el mundo.

En la vorágine de estos días, el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dijo esta semana que Bruselas estará en contacto con las autoridades españolas "para garantizar que, sea cual sea el contexto político en el que se encuentre España en vísperas y después de estas elecciones, el trabajo legislativo de la Unión Europea pueda seguir su curso normal". Como era de esperar, la Comisión no va a pronunciarse sobre la decisión de Sánchez. Pero entre líneas se puede leer la petición de que España haga un esfuerzo por superar sus rifirrafes internos, sacar adelante las negociaciones cruciales ya previstas –desde el Pacto de inmigración y asilo y el consenso para abrir un proceso de adhesión a Ucrania hasta la reforma de las reglas fiscales– e impulsar las políticas europeas que antes mencionábamos.

¿Qué será ahora de nuestra presidencia europea? Solo podremos responder con certeza allá por diciembre de 2023, cuando la agitación política –esperemos, por la cuenta que nos trae– haya menguado y cuando los belgas estén a punto de sucedernos en el turno semestral. Mientras tanto, espero de corazón que en los próximos seis meses no caigamos en el error de perder el tiempo en los choques brutales que miran al pasado, en las discusiones demagógicas y populistas y en el afán por acaparar titulares a cualquier precio. Espero de corazón que España, a pesar de todos los contratiempos y las circunstancias, le sea útil a Europa.