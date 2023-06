El Papa asturiano

Juan XXIII, siendo patriarca de Venecia, quiso conocer los orígenes de su apellido en el Valle del Roncal. No encontró allí excesiva información sobre sus posibles ancestros españoles, pero ese viaje le sirvió a Roncalli para otros hallazgos que le acompañarían de por vida. Aprovechando para recorrer desde Navarra el Camino de Santiago, alcanzaría Covadonga el 20 de julio de 1954, una visita que, según sus propias manifestaciones siendo ya pontífice, le marcaría profundamente. Se lo confirma al arzobispo Lauzirica por una cariñosa carta fechada en san Pedro dos años después de ser elegido, refiriendo el hondo impacto que le provocó la cueva de la Santina, la «sonrisa de Dios en la naturaleza», para él. Al día siguiente, celebraría misa delante de ella: «¡cuánta dulzura inundó nuestro espíritu!», exclamaría con gozo «il papa buono».

Los recuerdos del santuario asturiano «vivieron siempre en el espíritu» del santo padre hasta tal punto de llevarse a sus aposentos en la tercera planta del palacio apostólico una gran imagen de la Reina de nuestra montaña. «Amo a la Madonna de Covadonga como la amáis los asturianos. Tengo su imagen en mi dormitorio y para ella es la primera oración de la mañana», dirá. Como recuerda el cardenal Rouco en el prólogo a la formidable biografía del «papa extramuros» de Gino Lubich, esa talla de la Virgen presidiría hasta su muerte su habitación, colocada en un armario a los pies de su cama. Hacia ella seguramente iría su última mirada, hace ahora sesenta años.

La huella que Covadonga dejó en Ángelo Roncalli cobra aún más importancia si se tiene en cuenta su existencia tan intensamente peregrina. De sus correrías de tierna infancia en un pueblecito de la Lombardía donde acudía descalzo a la escuela por las estrecheces de una familia muy numerosa –era el cuarto de catorce hermanos–, la vida le conduciría a acumular millas atravesando Italia, Bulgaria, Turquía, Grecia o Francia, ocupando cargos episcopales en la diplomacia vaticana. Aunque se tiene noticia de su predilección hacia todo lo mariano –Loreto, Lourdes…–, nunca con la intensidad que experimentó en Asturias, lo que es ratificado en sus más autorizadas semblanzas.

A su retorno del Principado desde Covadonga se produciría por esa época en Venecia uno de los innumerables gestos de este grande de la iglesia universal. Ocupando la plaza de san Marcos legiones de actrices foráneas ataviadas con vestidos mínimos con motivo del festival de cine, Roncalli hubo de salir al paso de la forma que más se ajustaba a su carácter, con agudo sentido del humor. «Yo no digo que las mujeres deban venir con abrigo de pieles o vestidos de lana. Pero pueden venir con vestidos de seda pura, que son tan frescos y cuestan tan poco», recoge Lubich en su obra.

El Papa que se escapaba de incógnito por las calles romanas o de Castel Gandolfo; el que bromeaba incluso en su agonía –«el líquido no viola el ayuno», susurraba cuando le inyectaban–; el que promovió el Concilio y nunca provocó perplejidad o estupor en sus intervenciones; fue desde luego un Papa asturiano aunque no lo fuera. Se quedó prendado de nuestra patrona como aquel otro coloso que heredó su primer nombre como pontífice, Karol Wojtyla, que no quiso tampoco despegarse de sus pies treinta y cinco años después de haberlo hecho el querido obispo de Roma que devolvió al mundo su sonrisa.