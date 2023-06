Presumir de políglota

Ya tardaba en salir lo de los idiomas y el tradicional (puede que sea ya congénito) problema de los españoles para hablarlos. Con esto ha salido ahora el PSOE, presto a poner de manifiesto que Alberto Núñez Feijóo no habla inglés, así que tiene una tara para presidir España con eso de que hay que andar un sí y otro también por Europa para negociar leyes y sacar las castañas del fuego. Frente a Feijóo se han puesto a presumir en Ferraz con vídeos de la soltura de Pedro Sánchez, Nadia Calviño o Teresa Ribera a la hora de expresarse en inglés.

La verdad, dan envidia. Todos los que no hablamos idiomas o los hablamos mal, como es el caso, sentimos eso, envidia (de la sana) de aquellos que lo hacen y con soltura. Más allá de haber tenido posibilidad de aprenderlos o no (ahí están las nuevas generaciones en España, que incluso hablan mejor en inglés que en español, y puede que no sepan mucho de Historia o Naturales con eso de las clases bilingües, pero dominan perfectamente la lengua de las Kardashian, no de Shakespeare, que igual no saben quién es) lo importante es ponerse al día cuando toca e intentar ser políglota si es necesario. Unos tienen más facilidad y predisposición que otros, todo hay que decirlo. Un ejemplo es Diego Canga, el candidato del PP en Asturias, que al igual que Sánchez, Calviño y Ribera también aprovechó la campaña para presumir de su dominio de lenguas, desde el inglés hasta el alemán. Francés no recordamos si también. No le quedó más remedio a Canga que aprender para poder trabajar en la Babel de Bruselas.

Una duda: por la regla de tres del PSOE, ¿debemos los asturianos preferir al políglota Canga antes que a Adrián Barbón? ¿Nos sacará Canga mejor las castañas del fuego en Bruselas con su inglés y alemán que Barbón? Ahí lo dejamos... Take it easy.