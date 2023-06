Raro verbo para nombrar la cosa

La elección de verbo por Feijóo al decir que Sánchez "aún no ha sido derogado" pudo deberse a un alarde metafórico o a traición del subconsciente, pero al insistir en su uso lo ha consagrado. Sin embargo derogar es término que se aplica a las leyes y Sánchez no solo no había llegado a mutar en ley sino que llevó el escepticismo jurídico propio de los economistas a cotas cercanas al ateísmo. Podría tratarse de una arriesgada figura literaria pero también de uno de esos pensamientos que la mente tiene en bandeja de salida y se escapan por exceso de pasión o urgencia involuntaria, al modo de una eyaculación precoz. ¿Serán tantas las ganas de Feijóo de ponerse a derogar leyes marca Sánchez que se le ha ido el poder generador antes de estar dentro? De Moncloa, quiero decir. Sea efusión poética o escape involuntario, la dichosa derogación podría acabar siendo "trending topic" en campaña.